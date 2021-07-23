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新竹五峰鄉大鹿林道坍方中斷 警方拉起封鎖線禁通行

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
大鹿林道因大雨發生坍方中斷，土場至觀霧無法通行，員警到場拉封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝
大鹿林道因大雨發生坍方中斷，土場至觀霧無法通行，員警到場拉封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣五峰鄉土場部落通往觀霧國家森林遊樂區的重要道路大鹿林道，在今天上午因大雨邊坡土石鬆動發生坍方，竹東警分局已派員在道路中斷處拉起封鎖線，目前進出觀霧必須繞行清石道路；警方提醒民眾山區道路落石狀況多，務必小心行駛。

據了解，坍方的位置位於大鹿林道3.2K處，目前已經通報林務局，但因山區大雨不斷，暫時無法進行道路搶通，警方只得在坍方位置前拉起封鎖線，提醒民眾不要再駕車前進。

警方表示，五峰鄉山區從昨天至今已有多起落石意外，也有數起坍方狀況，目前大型機具都已待命，要維持122縣道對外交通，山區居民有居住危險性的，也已被撤離安置到各村臨時收容所；此外，縣府昨天也宣布，五峰鄉各學校今天停課。

大鹿林道因大雨發生坍方中斷，土場至觀霧無法通行，員警到場拉封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝
大鹿林道因大雨發生坍方中斷，土場至觀霧無法通行，員警到場拉封鎖線。記者巫鴻瑋／翻攝

落石 新竹 森林遊樂區

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