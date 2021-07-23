烟花接近帶來風雨 苗栗南庄苗21線大石掉落車道阻通行

苗栗縣南庄鄉苗21線道路今天清晨7點多發現有大石塊掉落，僅能單向通車，南庄鄉公所及頭份警分局據報派員前往處理，清除大石並搶通道路；烟花颱風逐漸接近，苗栗縣內時有強風或大雨，縣警局彙整縣內易淹水、易坍方路段，呼籲民眾颱風天盡量不要外出，如有必要外出，應切記開車騎車務必開啟燈光、行車速度放慢，注意前方行車狀態等原則，如發現道路及地下道積水、中斷狀況，請立即撥打110通報警方派員處置。

頭份警分局指出，南庄分駐所今天清晨7點20分接獲報案，苗21線3.9公里處有大石掉落，副所長朱達文立即前往處理，到達現場發現，該處路段因整夜大雨造成大石掉落，員警立即在現場放置交通錐提醒用路人，隨後並通報鄉公所，上午8點35分順利清除路障。

頭份警分局長何孟宗提醒民眾，烟花颱風帶來豐沛雨量及強風，易造成土石鬆動及路樹傾倒等狀況，請行經山區民眾多小心，若發現有落石或路樹傾倒，請勿勉強通行，應立即聯繫相關單位移除，以保障生命財產安全。