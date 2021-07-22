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烟花颱風進逼 桃園永安漁港300漁船返港避風

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園永安漁港300多艘漁船均已駛入碼頭，並用繩索加強固定以抗颱豪雨強風。圖／擷取自Google街景
桃園永安漁港300多艘漁船均已駛入碼頭，並用繩索加強固定以抗颱豪雨強風。圖／擷取自Google街景

烟花颱風強度逐步增強，桃園永安漁港今天風浪也增大，中壢區漁會總幹事黃德汶表示，由於永安漁港漁民多使用流刺網，6至8月為禁捕時段，漁會轄下300多艘漁船均已駛入碼頭，並用繩索加強固定以抗颱豪雨強風。

根據氣象局資料顯示，因為沒有明顯導引氣流移動，烟花颱風移動相當緩慢，要到後天才會加速，目前暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅。台灣東北部海面及東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

永安漁港的漁民面對颱風不敢大意，除將漁船在碼頭綁牢固定外，更趁此機會修補漁網漁具，待颱風過境後以更加的狀態出發捕魚。海巡、警方亦在岸邊拉起警戒線管制進入，漁會呼籲民眾不要靠近岸邊觀浪，以免危險。

烟花颱風 漁民 碼頭

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