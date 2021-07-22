鄭文燦：第4輪疫苗接種會開放部分夜間時段
因應颱風烟花來襲，桃園市第3輪COVID-19疫苗接種23日至24日不開放社區接種站，已預約醫療院所者則依照停班停課規定；第4輪接種會選擇部分衛生所開放夜間接種時段。
桃園市長鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時表示，颱風烟花預估23日、24日影響台灣，因此日前就已定案、宣布，桃園第3輪COVID-19疫苗接種將避開23日至24日兩天，於25日至29日提供接種服務。
鄭文燦也說，雖然23日至24日兩天桃園的社區接種站休息，但合約醫療院所、診所等，有預約的民眾則是按照停班停課的公告，若沒有停班停課一樣可以接種，若停班停課則會保留名額，改列下一期的預約接種名單，未來開放預約的行程以指揮中心公告為準。
鄭文燦說，專案接種部分，桃園市公私立小學暨非學機構、團體教職員工約1萬1365人，安排在今天和24日施打疫苗，24日當天若行政院人事行政總處宣布停止上班上課，才會順延至25日施打。
鄭文燦也說，桃園第3輪COVID-19疫苗預約部分，桃園預約人數有12萬8393人，約全國1/10，預約率為83.75%，這一波大概會有10萬人到接種站，其餘至醫療院所；未來第4輪接種會選擇部分接種站分成上、下午接種場次，另選擇部分衛生所開放夜間接種時段，讓上班族有更方便的選擇。
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