桃園7獅子會捐贈防疫物資 向第一線警消醫護致敬

國際獅子會300G2區桃園市武陵獅子會長吳家毓今天下午與大園、龍壽、快樂、中正、中山、宸鑫共7個獅子會的會長或副會長一行人，前往大園警分局捐贈防護面罩、酒精等防疫物資，由分局長吳明彥代表受贈和表達感謝，吳家毓表示，為向警察、醫護、消防員第一線防疫人員致敬，各獅子會共同集資採購防疫物資捐贈，表達社會溫暖。

吳家毓等獅子會發起捐贈第一線防疫物資，引起各獅會獅友支持，共同集資採購酒精、防護面罩、護目鏡、酒精噴槍、紫外線殺菌燈等防疫物資，他與各獅會已相繼走訪捐贈市警局及桃園、中壢、大園等5個分局，捐贈價值10多萬元的防疫物資。

吳家毓表示，各獅會會長或副會長向市警局和所屬分局捐贈物資之外，後續將分別向消防局和所屬分隊、醫護人員，視各單位防疫需求，比照警方捐贈物資方式，向防疫第一線人員表達感謝，也希望喚起企業一起共襄盛舉回饋社會。