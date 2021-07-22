3級警戒讓受扶助家庭面臨挑戰 苗栗家扶送平板、救助金

全台因疫情進入三級警戒已超過2個月，讓許多原本就處於貧困的家庭更無力招架，苗栗家扶中心照顧全縣近千戶經濟弱勢家庭1700多名兒少，這段期間受扶助家庭生計、孩子學習更面臨嚴苛考驗，家扶也因此在政府尚未公布紓困方案時，就得設法籌募愛心捐款和物資，提供陷入困境家庭急難救助金及民生物資，其中供孩子線上教學必須的平板就送出90台；家扶感謝來自各界的愛心，連日來社工也忙著將募集的物資分送各家戶。

苗栗家扶中心指出，苗栗家扶自5月中旬疫情擴散至今，已針對109戶生活陷困家庭發出145萬6000萬元的生活補助金，視家庭經濟情況提供1萬到2萬元不等的急難救助，此外也轉贈90台平板電腦幫助學童學習，另外還有39台剛送達，也將安排送出，目前疫情漸趨緩，家扶人員於7月21至24日採分區、分時段方式轉贈扶助家庭民生物資，共929戶1709名兒少受惠。

新住民蘇姓婦人身兼父職，獨自撫養兒子，但因身分難以尋找穩定工作，僅能打零工維持家計，平常在餐飲店與菲籍商店工作，但因防疫政策，餐飲工作被迫休工，且隨苗栗移工群聚感染事件，菲籍商店也停業，母子頓失經濟收入，幸好家扶中心提供申請急難救助金，讓一家暫度危機。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，受扶助家庭的家長許多人打零工維持家計，5月中旬疫情爆發後，一些家長被迫停工或工作減少，加上孩子停課在家自學，增加許多生活支出，讓原本經濟困難的弱勢家庭更是雪上加霜，因此自疫情爆發後，苗栗家扶就努力籌措、募集物資及愛心款，協助孩子安心學習，穩定扶助家庭的生活。