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揪隱形傳播鏈 桃園鼓勵民眾檢舉違規群聚拿獎金
桃園今天新增7例新冠肺炎確診個案，市長鄭文燦上午在防疫會議表示隱形傳播鏈尚未截斷，個案的疫調、篩檢和匡列都要徹底落實，才能夠結束疫情。
桃園近日特殊交友圈確診案例頻傳，衛生局長王文彥昨天也預告今天有3例相關個案，呼籲特定族群主動與衛生局、衛生所或衛服部桃園醫院聯絡，確保個人及家人健康安全。
觀旅局長楊勝評也說，因應近期社交傳播造成疫情感染，觀旅局也製作「本市社交傳播造成疫情嚴峻，請注意自身防疫安全。防疫期間緝毒不放鬆，請勿違法」等相關公告警語，要求全市旅宿業者張貼在入口和櫃台明顯處。
楊勝評提醒業者主動通報旅客違規情形，以免自身受罰，同時也鼓勵民眾踴躍檢舉拿獎金。他表示，檢舉案若查證屬實且完成裁罰收繳，最高可得獎金2萬2500元。
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