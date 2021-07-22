快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揪隱形傳播鏈 桃園鼓勵民眾檢舉違規群聚拿獎金

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦上午在防疫會議表示隱形傳播鏈尚未截斷，個案的疫調、篩檢和匡列都要徹底落實，才能夠結束疫情。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦上午在防疫會議表示隱形傳播鏈尚未截斷，個案的疫調、篩檢和匡列都要徹底落實，才能夠結束疫情。圖／桃園市政府提供

桃園今天新增7例新冠肺炎確診個案，市長鄭文燦上午在防疫會議表示隱形傳播鏈尚未截斷，個案的疫調、篩檢和匡列都要徹底落實，才能夠結束疫情

桃園近日特殊交友圈確診案例頻傳，衛生局長王文彥昨天也預告今天有3例相關個案，呼籲特定族群主動與衛生局、衛生所或衛服部桃園醫院聯絡，確保個人及家人健康安全。

觀旅局長楊勝評也說，因應近期社交傳播造成疫情感染，觀旅局也製作「本市社交傳播造成疫情嚴峻，請注意自身防疫安全。防疫期間緝毒不放鬆，請勿違法」等相關公告警語，要求全市旅宿業者張貼在入口和櫃台明顯處。

楊勝評提醒業者主動通報旅客違規情形，以免自身受罰，同時也鼓勵民眾踴躍檢舉拿獎金。他表示，檢舉案若查證屬實且完成裁罰收繳，最高可得獎金2萬2500元。

觀光旅遊局長楊勝評（前排右一）提醒業者主動通報旅客違規情形，以免自身受罰，同時也鼓勵民眾踴躍檢舉拿獎金。圖／桃園市政府提供
觀光旅遊局長楊勝評（前排右一）提醒業者主動通報旅客違規情形，以免自身受罰，同時也鼓勵民眾踴躍檢舉拿獎金。圖／桃園市政府提供

衛生局 桃園 疫情

延伸閱讀

桃園確診今+5還預告明+3 全與特殊交友圈有關

桃園近10日26例本土確診 逾半與特殊交友圈有關

桃園爆3確診者隱匿足跡 鄭文燦憂疫調黑數決議開罰

桃園確診+3！ 保險員客戶母子、上班男及老人家染疫

相關新聞

揪隱形傳播鏈 桃園鼓勵民眾檢舉違規群聚拿獎金

桃園今天新增7例新冠肺炎確診個案，市長鄭文燦上午在防疫會議表示隱形傳播鏈尚未截斷，個案的疫調、篩檢和匡列都要徹底落實，才...

3級警戒讓受扶助家庭面臨挑戰 苗栗家扶送平板、救助金

全台因疫情進入三級警戒已超過2個月，讓許多原本就處於貧困的家庭更無力招架，苗栗家扶中心照顧全縣近千戶經濟弱勢家庭1700...

寶二水庫刮風雨持續溢流 上游集水區雨量已破百毫米

烟花進逼，已經為新竹山區帶來不小雨勢，新竹縣北埔鄉五指山從今天0時累積到中午雨量更是已經超過200毫米，五峰、橫山、尖石...

5公里2種速限2區間2固定桿測速 苗警立場維持一致速限

台13甲線尖苗公路苗栗縣造橋鄉豐湖村、後龍鎮校椅里約5公里路段，因保護石虎，其間設置2段區間、2支固定桿測速，還有日間速...

影／桃園竹圍彩虹橋爆粉塵空汙 漁民：人車損害要求賠償

桃園市大園區竹圍漁港彩虹橋正在進行橋樑補強施工，多位漁民今天上午表示，烟花颱風影響，最近漁港風大，彩虹橋施工包商未做好防...

竹縣議員質疑保留「公關品」 疫苗 縣府：僅做意願調查

新竹縣議員連郁婷昨天在縣議會開會，卻被縣府詢問是否要打莫德納疫苗，她質疑在目前疫苗不足的情況下，縣府竟還為議員保留「公關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。