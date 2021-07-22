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竹市睽違10天增確診 30多歲男染疫前去過髮廊、超商

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市府指出，今天新增1例為30多歲男性（案15599）曾與桃園確診個案案15568、15574有接觸史，並公布其公共場所足跡。圖／新竹市政府提供
竹市府指出，今天新增1例為30多歲男性（案15599）曾與桃園確診個案案15568、15574有接觸史，並公布其公共場所足跡。圖／新竹市政府提供

桃園市近月爆出特殊交友圈染疫事件，累計40多人確診，也讓新竹市睽違10天沒有新增確診紀錄破功。竹市府指出，今天新增1例為30多歲男性（案15599）曾與桃園確診個案案15568、15574有接觸史，他主動來電通報市府衛生局請求協助，經PCR採檢陽性確診，市府匡列6名接觸者居家隔離，調查足跡包含超商、藥妝店、髮廊與餐廳等。

市長林智堅說，案15599在新竹市租屋居住，曾在7月10日與外縣市個案案15568、15574有接觸史，得知接觸個案確診後，7月20日主動進線通報新竹市衛生局，PCR採檢陽性確診，市府已匡列其租屋處及接觸者共31人自主健康管理、6名接觸者居家隔離，並協助PCR採檢，結果全數陰性。

10日晚上11點到桃園訪友，12日中午12點、13日凌晨1點與早上10點與14日凌晨5點多四度前往統一超商-風城門市，15日早上11點多到過屈臣氏新竹門市，16日凌晨4點多再度前往統一超商風城門市，17日下午1點多到中正台造型剪髮、2點多到真善美連鎖藥妝中央店、晚上6點多到錦華街上的龍昌小館外帶，市府針對公共場所足跡消毒。

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