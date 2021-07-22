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寶二水庫刮風雨持續溢流 上游集水區雨量已破百毫米

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶二水庫庫區刮起強風及大雨，但岸邊仍有民眾在圍觀水庫溢流。記者巫鴻瑋／翻攝
寶二水庫庫區刮起強風及大雨，但岸邊仍有民眾在圍觀水庫溢流。記者巫鴻瑋／翻攝

烟花進逼，已經為新竹山區帶來不小雨勢，新竹縣北埔鄉五指山從今天0時累積到中午雨量更是已經超過200毫米，五峰、橫山、尖石雨勢都不小，寶二水庫庫區也是刮起大雨及強風，因已超過滿水位，目前水庫持續自然溢流當中。

根據中央氣象局雨量觀測，截自22日中午12點30分，累積雨量最高出現在北埔鄉外坪（五指山）已達201毫米，前10名雨量站中就有8處位於新竹縣，且雨勢還在持續當中，五峰鄉境內更是這波降雨中心，使得上坪溪水位不斷上升。

據水利署觀測資料，寶二水庫上游集水區，即上坪溪流域平均累積雨量已有135.5毫米，而寶二水庫本身有效容量僅3147.18萬立方公尺，目前庫區蓄水卻已來到3173.17萬立方公尺，水位更是高出滿水位，因此也持續溢流當中，吸引不少民眾冒雨圍觀。

五峰鄉公所在今天上午召開災害應變中心三級開設會議，開始依黃色警戒準備作業，將由警消協助廣播宣導，預防性撤離，明天國軍部隊也將進駐五峰國中待命，因五峰鄉大雨不斷，鄉公所也向縣府請求重機具待命，並開始避難收容所物資清點。

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