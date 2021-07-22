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5公里2種速限2區間2固定桿測速 苗警立場維持一致速限
台13甲線尖苗公路苗栗縣造橋鄉豐湖村、後龍鎮校椅里約5公里路段，因保護石虎，其間設置2段區間、2支固定桿測速，還有日間速限每小時60公里、50公里兩種版本，縣警局長周煥新今天答覆議員廖秀紅質詢時，表達警方的立場「速限要一致，不然民眾無所適從」。
縣議會定期會今天總質詢議程，廖秀紅指出，台13甲線9.8公里至11公里區間測速系統已完成設置，還沒有上路執法，但已經引起民怨，當初為了保護石虎，晚上8點到隔天上午6點速限從每小時60公里降到50公里，她支持保護石虎，也要求要統一速限。
廖秀紅特別開車驗證，從造橋往苗栗市方向，先在台13甲線8.3公里到9.5公里有區間測速，速限每小時60公里，通過需1分12秒，300公尺後緊接著又是區間測速1137公尺，中間還有1支固定桿測速，日間速限每小時60公里、夜間速限每小時50公里，不遠在新蓮寺附近，又有1支固定桿測速，速限每小時60公里。
她說，這段長約5公里，設有野生動物防護網，或緊臨凹地，石虎不可能攀爬上來，且沿途少有住家，晚上8點以後人車稀少，居民長期以來習慣速限每小時60公里，或是外地人不熟悉，開車猛然發現速限每小時50公里，一般反應突然緊急煞車，很容易造成危險，統一速限保護石虎也兼顧交通安全。
周煥新答覆指出，警方立場是速限一致，否則民眾無所適從，警方上周辦理兩段速限區間測速會勘，決議由公路總局第二區養護工程處等單位蒐集相關資料，提報今年12月道安會報討論，速限及區間測速執法時間，目前都還沒有定案。
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