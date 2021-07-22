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影／桃園竹圍彩虹橋爆粉塵空汙 漁民：人車損害要求賠償

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區竹圍漁港彩虹橋 施工，施工油漆等材料粉塵汙染漁民車子 （見圖）和身體不適。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區竹圍漁港彩虹橋 施工，施工油漆等材料粉塵汙染漁民車子 （見圖）和身體不適。記者曾增勳／攝影

桃園市大園區竹圍漁港彩虹橋正在進行橋樑補強施工，多位漁民今天上午表示，烟花颱風影響，最近漁港風大，彩虹橋施工包商未做好防塵網設備，施工油漆等材料粉塵被風吹落附近停放轎車，造成車身、擋風玻璃汙染洗不掉，一漁民眼睛被粉塵汙染就醫，要求賠償損害。

桃園市政府養工處表示，竹圍漁港彩虹橋橋樑補強工程今年3月施工、預定11月完工，最近進行橋樑施工，因為颱風來臨，風速很大，包商有做防護仍不足，造成漁民不適和車輛損失，初步會勘決議，颱風5級風速立即暫停施工，並收集漁民損失單據再召開2次協商，朝保險損失賠償，要求包商提出公害防治措施和監測作法。

竹圍漁港漁民陳真益說，彩虹橋施工沒做防塵網，油漆粉屑意外被風吹到他的眼睛紅紅就醫。另一漁民陳金順、鄰長王綻全說，附近漁民車子停在彩虹橋附近的大眾廟停車場，卻被施工噴漆等粉塵空汙影響，車子擋風玻璃、車身粉粒汙染嚴重洗不掉，還要花錢處理。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，因為過去彩虹橋維修曾發生類似粉塵空汙事件，這次彩虹橋補強施工之初，漁會就請施工包商要做好防塵網設施，不料包商仍設置防塵網施工，造成附近漁民和車子損失，包商就要負起空汙醫療和車子損失。

桃園市大園區竹圍漁港彩虹橋 （見圖）施工，施工油漆等材料粉塵汙染漁民車子和身體不適。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區竹圍漁港彩虹橋 （見圖）施工，施工油漆等材料粉塵汙染漁民車子和身體不適。記者曾增勳／攝影

漁民 烟花颱風 桃園

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