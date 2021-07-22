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竹縣議員質疑保留「公關品」 疫苗 縣府：僅做意願調查

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
民政處是為民意代表、鄰長爭取列入第7類公費疫苗施打對象，6月22日已發文請示中央。圖／新竹縣政府提供
民政處是為民意代表、鄰長爭取列入第7類公費疫苗施打對象，6月22日已發文請示中央。圖／新竹縣政府提供

新竹縣議員連郁婷昨天在縣議會開會，卻被縣府詢問是否要打莫德納疫苗，她質疑在目前疫苗不足的情況下，縣府竟還為議員保留「公關品」，實在太離譜。對此，縣府民政處回應，並無特別保留疫苗，只是縣府有向中央爭取將議員列入第7類施打對象，目前只是先做意願調查，以便後續若成功列入優先施打對象時，醫院就可通知前往施打。

連郁婷在其臉書粉絲專頁指出，有縣府的人詢問她是否要接種疫苗，若有意願，可安排前往醫院施打，讓她相當震驚，在目前國中小老師、腎友陪伴家屬、長照據點的年輕人，以及為生計奔波的外送員都還沒施打疫苗的情況下，縣府竟然還幫議員保留疫苗，「顯然這就是拿來做公關的」。

連郁婷也指出，縣府及縣議會在12日就已經收到疾管署公文，明文表示民意代表不是第一線防疫工作，也不屬於第二類對象，「很難理解縣長還敢幫議員留疫苗」，要求立刻停止這種無理安排，這種作法實在「對不起縣民」。連郁婷也強調，她的質疑均有所本，不怕被告誹謗。

民政處長邱靖雅則表示，縣府絕無保留公關疫苗，目前已接種疫苗的議員都是年齡符合才去接種，並沒有所謂的公關疫苗。

邱靖雅說，考量議員及各鄉鎮市代表會代表需四處奔波為民服務，鄰長則協助發放長者疫苗通知單，與民眾接觸較頻繁，民政處爭取將上述對象列入第7類施打對象，而非連郁婷所指的第2類，6月22日已發文請示中央，至今未收到回覆，而昨天在議會詢問了近10名議員，都有表明是「意願登記」。

另外，除了縣議員外，民政處所轄的包含殯葬人員、役男等，民政處均有呈報上級，爭取優先接種疫苗，也有詢問其意願，是否由民政處分批登打、預約疫苗。

新竹縣議員連郁婷質疑在目前疫苗不足的情況下，縣府竟還為議員保留「公關品」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣議員連郁婷質疑在目前疫苗不足的情況下，縣府竟還為議員保留「公關品」。圖／新竹縣政府提供

莫德納疫苗 邱靖雅 外送員

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