影／桃園竹圍港400漁船入港避烟花 魚貨中心冷清

烟花颱風今天轉向偏西北方向，直撲北部地區，桃園市大園竹圍漁港今天早上風浪增大，帶來漁船舢舨很大壓力，漁民紛紛將400多艘漁港舢舨駛入碼頭內用繩索加強固定，桃園區漁會總幹事陳義成說，烟花颱風到來，海巡、警方在岸邊拉起警戒線管制進入，漁會也要求漁民將漁船入港避風，將船隻安全綁牢，並呼籲民眾不靠近岸邊觀浪，以免危險。

中颱烟花轉向西北西方向，影響減小，雲層漸增，竹圍漁港一早風雨增加，風浪增大仍大，漁民不敢大意、紛紛停靠沒有年海，漁民陳金順說，疫情下出海次數減少，這次颱風來襲，漁民不敢大意，紛紛將漁船在碼頭綁牢固定，漁民趁此機會整補漁船、修補漁網漁具。