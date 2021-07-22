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影／桃園竹圍港400漁船入港避烟花 魚貨中心冷清

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
烟花颱風來襲，桃園市大園竹圍漁港漁船紛紛入港碼頭繩索固定及趁機整補。記者曾增勳／攝影
烟花颱風來襲，桃園市大園竹圍漁港漁船紛紛入港碼頭繩索固定及趁機整補。記者曾增勳／攝影

烟花颱風今天轉向偏西北方向，直撲北部地區，桃園市大園竹圍漁港今天早上風浪增大，帶來漁船舢舨很大壓力，漁民紛紛將400多艘漁港舢舨駛入碼頭內用繩索加強固定，桃園區漁會總幹事陳義成說，烟花颱風到來，海巡、警方在岸邊拉起警戒線管制進入，漁會也要求漁民將漁船入港避風，將船隻安全綁牢，並呼籲民眾不靠近岸邊觀浪，以免危險。

中颱烟花轉向西北西方向，影響減小，雲層漸增，竹圍漁港一早風雨增加，風浪增大仍大，漁民不敢大意、紛紛停靠沒有年海，漁民陳金順說，疫情下出海次數減少，這次颱風來襲，漁民不敢大意，紛紛將漁船在碼頭綁牢固定，漁民趁此機會整補漁船、修補漁網漁具。

竹圍漁港魚產品直銷中心在近日疫情微解封，周六假日出現人潮之外，今天受烟花颱風影響，只見零星民眾前往選購魚貨，魚販仍賣力叫賣魚貨、並說，颱風天沒什麼人，生意冷清。

烟花颱風來襲，桃園市竹圍漁港魚產品直銷中心零星民眾採購魚貨，生意冷清。記者曾增勳／攝影
烟花颱風來襲，桃園市竹圍漁港魚產品直銷中心零星民眾採購魚貨，生意冷清。記者曾增勳／攝影

烟花颱風 漁民 桃園

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