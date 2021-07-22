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竹縣竹北4里29日停水8小時 影響2186戶

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北4個里在7月29日上午9點至下午5點將停水8小時。圖／聯合報系資料照
竹北4個里在7月29日上午9點至下午5點將停水8小時。圖／聯合報系資料照

台灣自來水公司第三區管理處表示，竹北營運所為辦理「109年竹北營運所分區計量管網委外建置及水量計汰換」停水施工，竹北4個里在7月29日上午9點至下午5點將停水8小時〈含恢復供水時程〉。

停水區域為竹北市大眉里、大義里、尚義里、崇義里地區，預計影響2186戶 。另外，降壓區域包括新豐鄉上坑村、松林村、松柏村、鳳坑村、山崎村，湖口鄉新興路。

三區處也提醒上列影響地區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水。水壓降低期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。

停水 污水

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