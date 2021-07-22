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金馬獎指定用茶品牌合作 暐順麗緻文旅中秋禮盒玩創新

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹湖暐順麗緻文旅今年推出「馥麗品月」中秋禮盒，內含柚香奶皇酥餅、冰心棗月及特選碧螺春茶包。圖／竹湖暐順麗緻文旅提供
竹湖暐順麗緻文旅今年推出「馥麗品月」中秋禮盒，內含柚香奶皇酥餅、冰心棗月及特選碧螺春茶包。圖／竹湖暐順麗緻文旅提供

為搶攻中秋送禮商機，竹湖暐順麗緻文旅今年推出「馥麗品月」中秋禮盒，首度與金馬獎活動指定用茶山不枯品牌合作，讓消費者能品茗到飯店嚴選的碧螺春茶包，此外，禮盒內含柚香奶皇酥餅、冰心棗月及特選碧螺春茶包，以質感太空藍搭配燙霧金設計，簡單大方，原價每盒880元，8月15日前訂購不限盒數可享85折早鳥優惠，也有團體大宗訂購優惠。

竹湖暐順麗緻文旅指出，往年飯店中秋禮盒以鳳凰酥為主，今年打破以往，精選兩款月餅口味皆由西點房主廚純手工製作，「柚香奶皇酥餅」以應景的柚香入餡，嚴選日本柚子果餡佐以鹹蛋黃與麻糬，三餡黃金比例特製，搭配酥香餅皮，讓人忍不住一口接著一口。

「冰心棗月」則以特製招牌內餡搭配特選金棗，入口即化令人愛不釋口；禮盒中更包含金馬獎活動指定用茶山不枯品牌嚴選的碧螺春茶包，賞月品餅伴茶香，歡度團圓時刻，共享滿月之趣。

駐店總監王冠傑說，飯店往年中秋禮盒平均20天銷售一空，我們禮盒採純手工製作並限量販售，一直以來在新竹地區都有不錯的口碑，深受消費者喜愛。今年禮盒設計採用時尚太空藍為主打色、低調霧金色為輔，幾何線條構築成一輪明月，象徵圓滿之意，一旁印上月兔，萌進消費者心坎。禮盒腰封以燙霧金品牌貼紙點綴，簡約、質感又吸精的包裝設計，承載滿滿的心意，送禮自用兩相宜。

目前「馥麗品月」中秋禮盒已開放預購，8月15日前享早鳥85折優惠。9月6日前團體訂購滿10盒以上，享88折優惠，滿30盒以上享85折優惠，滿50盒以上享8折優惠。憑當日館內消費發票（含客房房卡）不限金額，享9折優惠。

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