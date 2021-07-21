締結姊妹市5周年 日本香川縣知事邀鄭文燦疫情後相聚

桃園市長鄭文燦今與日本香川縣知事濱田惠造進行姊妹市締結5周年線上對談，並互贈禮物增進情誼；濱田惠造表示疫情導致面對面慶祝有點可惜，不過相信疫情很快就會過去。鄭文燦除了感謝日本贈送我國AZ疫苗，期待疫情後的相見，也祝福日本東京奧運賽事圓滿順利。

此次對談，台日雙方都特別準備禮物並事先寄送到對方手中。鄭文燦準備的禮物是台灣漫畫家BIGUN繪製的「桃園‧香川特色插畫」，濱田則準備「讚岐岩風鈴」。

鄭市長表示，香川縣人文薈萃、物產豐富，充滿魅力，過去5年，雙方交流密切，希望疫情過後，能回到以往的頻繁互動。另外，非常感謝日本贈送我國334萬劑AZ疫苗，在困難時好朋友溫暖貼心的舉動，台灣人會永遠記得。而東京奧運即將舉行，將有7名出自桃園的選手參賽，期待選手們的表現，也祝本屆奧運賽事圓滿順利。

濱田知事表示，今年適逢2市締結友好5周年，因疫情無法面對面慶祝，著實可惜。不過，相信疫情很快就能過去，歡迎鄭文燦及桃園市的朋友造訪香川縣。