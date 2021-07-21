新竹市光臨藝術節將登場？東門城圓環主燈夜間試燈

新竹市光臨藝術節原訂7月9日登場，但碰上本土疫情延燒，市府在6月中旬以防疫優先為由宣布延期，燈節裝置藝術也未撤場，位於東門城圓環的主燈螢幕昨晚悄悄試燈，引起關注。市府說明，環型螢幕硬體設施已經完成，昨天晚上先測試燈具，至於未來如何辦理？仍待中央宣布解封細節，如戶外場域如何人流管制等，再做討論。

光臨藝術節命運多舛，新竹市爭取年初辦理2021台灣燈會，但碰上部桃事件延燒宣布停辦，當時在東門城圓環打造的主燈竹架也因此拆除，隨著疫情趨緩，市府透過民調了解，有逾7成民眾希望光雕藝術作品能以適當的方式展出，市長林智堅宣布7、8月轉型舉辦光臨藝術節，年中又再度於圓環周邊搭起竹架，未料又碰上本土疫情暫緩。

光臨藝術節主燈設在東門城圓環，大型竹架橫跨府後街、中正路、東門街通往東門城的街口處，號稱是全國最大型戶外環形螢幕，最近投影幕竹架硬體設備進場工程已經告一段落，施工機具都已撤場，約2.5層樓高的螢幕昨晚亮燈，也引起民眾注意。

市府指出，東門城圓環設置的環境螢幕硬體設備完成，昨天晚上安排試燈，至於光臨藝術節何時登場？仍得視三級警戒解封狀況，屆時中央將公布各項活動指引，光臨藝術節場地位於戶外，市府將依循中央指引擬定各項防疫規畫，再做適當宣傳。

由於烟花颱風近逼台灣，有民眾擔心巨型螢幕恐危急用路安全，市府說明，新竹風大，當初跟設計師討論時就納入防風考量，預估沒有太大問題，近日也將密切留意。

依據市府規畫，暑假的光臨藝術節以城市型展區為概念，結合國定古蹟、城市建築與水域等融入光投影藝術、表演、音樂及音效，也將安排表演節目及市集等系列活動。