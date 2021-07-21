快訊

補教業：若7月27日降級不能復課 將要求國賠

評／「台立友好」：立陶宛有和台灣相似的地方？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園拉拉山水蜜桃7月晚桃果蠅肆虐 農民仍堅守分級包裝

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市拉拉山水蜜桃7月「晚桃」果蠅肆虐，農會和農民仍堅持分級包裝，淘汰被叮咬過的水蜜桃。圖／復興區農會提供
桃園市拉拉山水蜜桃7月「晚桃」果蠅肆虐，農會和農民仍堅持分級包裝，淘汰被叮咬過的水蜜桃。圖／復興區農會提供

桃園市水蜜桃收成進入尾聲，農民指出今年雖然逢枯水期，但是結果前降甘霖品質不受影響，不過7月結果、採收的「晚桃」碰上果蠅肆虐而且比以往嚴重，50％至70％因為被叮咬分級包裝過不了關，很多客人的訂單到最後沒辦法出貨，只能退款說抱歉。

桃園市水蜜桃農作集中在復興區原鄉（拉拉山水蜜桃），面積約400公頃，農會代理總幹事王壽志強指出，果蠅在各縣市都是農民的頭痛問題，從5月桃「媽媽桃」到6月水蜜桃「早桃」、7月的「晚桃」都會碰上果繩，今年晚桃確實比較嚴重，不過農會還是堅持分級包裝，有蟲害的絕不能賣給消費者，估計連同農民自己的銷售管道，還是可以有60萬盒的銷售量，儘管有不少客人訂不到貨，也只能說抱歉；另外，農會已經開始研發水蜜桃加工食品，提高次級品的水蜜桃附加價值，包括水蜜桃冰棒，目前還沒上市。

復興區後山恩愛農場負責人曾進寶表示，今年晚桃果蠅確實比較嚴重，研判降雨量少是原因之一，主要還是生物防治法有待加強，5月「媽媽桃」採收以後沒有和6、7月水蜜桃生長、結果明顯區隔，導致果蠅孳生，到了7月晚桃結果的時候果蠅肆虐嚴重，果農損失輕則50％的果肉被叮咬不能交給客戶，還有的果園只有30％的水蜜桃可以宅配，果農誠實提醒客戶如果收到的有果蠅的水蜜桃請告知，一定會退款。

農民 農會 桃園

延伸閱讀

傳混茶冒充新北美人茶參賽 石碇農會：惡意中傷

桃園確診今+5還預告明+3 全與特殊交友圈有關

挺尖石水蜜桃 新竹大遠百助小農做公益

東勢、新社水梨正甜 台中郵局籲各界挺果農、助弱勢

相關新聞

新竹縣所得總額平均數全國第3 竹北市144.2萬拿第一

新竹縣政府表示，根據財政部公布2019年綜合所得稅初步核定統計，新竹縣所得總額平均數121.6萬元，全國排名第3，其中竹...

新竹市光臨藝術節將登場？東門城圓環主燈夜間試燈

新竹市光臨藝術節原訂7月9日登場，但碰上本土疫情延燒，市府在6月中旬以防疫優先為由宣布延期，燈節裝置藝術也未撤場，位於東...

桃園拉拉山水蜜桃7月晚桃果蠅肆虐 農民仍堅守分級包裝

桃園市水蜜桃收成進入尾聲，農民指出今年雖然逢枯水期，但是結果前降甘霖品質不受影響，不過7月結果、採收的「晚桃」碰上果蠅肆...

2任縣長自我打分數 徐耀昌：社會自有公評

苗栗縣長徐耀昌任期剩1年多，議員張淑芬今天縣議會定期會總質詢時，請徐耀昌為自己打分數，徐耀昌答詢認為分數不適合自己講，堅...

烟花颱風來襲 新竹縣尖石、五峰等鄉備儲糧14天

烟花颱風直撲北台灣而來，新竹縣長楊文科今天與工務、警消單位及第二河川局一同前往竹北溝貝防潮閘門視察，確保颱風來襲時間能正...

為防疫打氣 苗栗女議員挑擔進議場送雞湯

苗栗縣政府防疫成了議會定期會總質詢焦點議題，今天出現插曲，女議員廖英利挑擔進議場送雞湯，她說疫情太長，醫護人員都累垮了，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。