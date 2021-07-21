桃園拉拉山水蜜桃7月晚桃果蠅肆虐 農民仍堅守分級包裝

桃園市水蜜桃收成進入尾聲，農民指出今年雖然逢枯水期，但是結果前降甘霖品質不受影響，不過7月結果、採收的「晚桃」碰上果蠅肆虐而且比以往嚴重，50％至70％因為被叮咬分級包裝過不了關，很多客人的訂單到最後沒辦法出貨，只能退款說抱歉。

桃園市水蜜桃農作集中在復興區原鄉（拉拉山水蜜桃），面積約400公頃，農會代理總幹事王壽志強指出，果蠅在各縣市都是農民的頭痛問題，從5月桃「媽媽桃」到6月水蜜桃「早桃」、7月的「晚桃」都會碰上果繩，今年晚桃確實比較嚴重，不過農會還是堅持分級包裝，有蟲害的絕不能賣給消費者，估計連同農民自己的銷售管道，還是可以有60萬盒的銷售量，儘管有不少客人訂不到貨，也只能說抱歉；另外，農會已經開始研發水蜜桃加工食品，提高次級品的水蜜桃附加價值，包括水蜜桃冰棒，目前還沒上市。

復興區後山恩愛農場負責人曾進寶表示，今年晚桃果蠅確實比較嚴重，研判降雨量少是原因之一，主要還是生物防治法有待加強，5月「媽媽桃」採收以後沒有和6、7月水蜜桃生長、結果明顯區隔，導致果蠅孳生，到了7月晚桃結果的時候果蠅肆虐嚴重，果農損失輕則50％的果肉被叮咬不能交給客戶，還有的果園只有30％的水蜜桃可以宅配，果農誠實提醒客戶如果收到的有果蠅的水蜜桃請告知，一定會退款。