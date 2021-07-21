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挺尖石水蜜桃 新竹大遠百助小農做公益

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
為增加尖石鄉水蜜桃曝光及銷售管道，新竹大遠百與新竹尖石鄉公所接洽，邀果農們假日期間到新竹大遠百1樓廣場販售。圖／新竹大遠百提供
為增加尖石鄉水蜜桃曝光及銷售管道，新竹大遠百與新竹尖石鄉公所接洽，邀果農們假日期間到新竹大遠百1樓廣場販售。圖／新竹大遠百提供

新竹尖石鄉因受疫情影響，上山遊客止步，使得原本可以零售價販賣給消費者的水蜜桃，只能降價批給盤商，價格也大幅銳減，讓果農十分苦惱。為增加尖石鄉水蜜桃曝光及銷售管道，新竹大遠百與新竹尖石鄉公所接洽，邀果農們假日期間到新竹大遠百1樓廣場販售，並透過大遠百粉絲團及LINE推廣等宣傳活動曝光。

新竹大遠百指出，水密桃販售地點結合百貨速利便及各餐廳外帶取餐人潮，讓果農在二天的假日創下15萬的業績，賣出近300顆水蜜桃。

新竹大遠百表示，店長龔貞忠更發起募款活動，邀民眾、專櫃人員認購愛心水蜜桃，短短2天募得1200顆水蜜桃，並與新竹市政府社會處共同合作，將水蜜桃全數捐贈予新竹仁愛啟智中心、新竹仁愛兒童之家及新竹家扶中心，讓許多受助團體也能享用當季水蜜桃的甜蜜滋味。

為增加尖石鄉水蜜桃曝光及銷售管道，新竹大遠百與新竹尖石鄉公所接洽，邀果農們假日期間到新竹大遠百1樓廣場販售。圖／新竹大遠百提供
為增加尖石鄉水蜜桃曝光及銷售管道，新竹大遠百與新竹尖石鄉公所接洽，邀果農們假日期間到新竹大遠百1樓廣場販售。圖／新竹大遠百提供

新竹 尖石鄉 家扶中心

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