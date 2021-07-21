新竹縣所得總額平均數全國第3 竹北市144.2萬拿第一

新竹縣政府表示，根據財政部公布2019年綜合所得稅初步核定統計，新竹縣所得總額平均數121.6萬元，全國排名第3，其中竹北市以所得總額平均數144.2萬元及中位數85.7萬元，在全國368個鄉鎮市區中雙雙拿下第一。

主計處表示，根據財政部資料，新竹縣所得總額平均數為121.6萬元，僅次於新竹市、台北市，與新竹縣2018年119萬元比較，增加2.6萬元。而新竹縣所得總額中位數77.5萬元，全國排名第4，僅次於連江縣、新竹市、台北市，並與2018年75.7萬元比較增加1.8萬元。

主計處指出，新竹縣13鄉鎮市所得總額平均數及中位數的前3名，為竹北市、寶山鄉及竹東鎮，所得總額平均分別為144.2萬元、111.6萬元、81.6萬元，前2名皆超過百萬元，其中竹北占全國所得總額中位數前20名村里的一半，包括竹北市東平里、鹿場里、中興里、十興里、隘口里、北興里、中崙里、東興里、興安里及斗崙里，主要都位於高鐵特區附近。

新竹縣人口57萬，其中就有20萬在竹北市，又以高鐵區的東平里人口最多、有1萬8000多人，鹿場里約1萬6000人居次，再來依序是中興里、竹仁里、十興里。

縣府指出，竹北新興都市的磁吸效應，人口成長除了新生兒，更有不少是外縣市遷入和縣內鄰近鄉鎮移居，因交通便利，又鄰近竹科、新竹工業區、台元科技園區及生醫園區，就業機會多，除了有高鐵站，縣內第1家電影院及百貨公司都設於竹北，生活機能完備，遷入人口愈來愈多。