桃園防颱整備 市府準備4萬個沙包區公所可領取

因應雙颱烟花、查帕卡環伺，引入西南氣流恐帶來大量降雨，桃園市政府水務局昨召開視訊防汛會議，啟用砂包領用、抽水機試運轉及預佈、滯洪池排空等防汛措施，其中市府準備4萬個砂包，民眾即日起可至各區公所領取。

水務局表示，市府已備妥4萬個砂包，騎日起開放民眾至各區公所領取。

水務局準備抽水機137部、防汛鼎塊約4000塊供防汛應變，並預先於八德區忠義街口及僑興新村、觀音區出海口、龜山區興邦路41巷口及文明路文化一路口、中壢區崁頂路1507巷口及吉林三路口等路段布設抽水機，並提醒工程科室加速完成河道內在建工程、疏濬及破堤工區人員及機具撤離。

另外長時間降雨可能造成土石鬆動，水務局已聯繫復興區公所，確認備有存糧，針對山區道路可能中斷，也請山坡地搶修險廠商做好準備，避免孤島效應。

水務局呼籲，民眾應注意住家周邊側溝溝蓋，倘有塑膠布、報紙、樹葉、盆栽佔用，可主動移除確保排水順暢。並歡迎民眾下載市府開發之「水情看桃園」APP，提供淹水情報及停班課訊息。