烟花颱風來襲 新竹縣尖石、五峰等鄉備儲糧14天

烟花颱風直撲北台灣而來，新竹縣長楊文科今天與工務、警消單位及第二河川局一同前往竹北溝貝防潮閘門視察，確保颱風來襲時間能正常運作，並指示各局處提高警覺，確認各處水閘門、排水系統運作正常，土石流潛勢區和低窪地區等備妥預防性撤離計畫，務必做好防颱準備，降低災害損失。

二河局局長楊人傑表示，竹北溝貝防潮閘門2側的滯洪池昨天已完成清淤，後續因應水情狀況，將設置移動式抽水機以防滿水位抽水使用，降低淹水機率，如果縣府需要抽水機支援，二河局也會盡力調度。

消防局指出，明天下午5點至24日下午5點將公告劃定警戒區域，請民眾配合確認登山管制情形，縣內各分隊也已完成各項救災器材測試整備；13鄉鎮市將針對土石流潛勢區、低窪地區預先啟動疏散避難，尤以老人安養機構、重症病患、水災及土石流保全戶等預先啟動疏散避難。山區也加強戒備，五峰、尖石2鄉聯繫廠商大型機具待命。

縣內各學校則提前通知做好災害防範整備和應變計畫，颱風期間一旦出現災損則即時回報處置。文資點和地方文化館也已加強防颱準備，各項活動視颱風動向隨時調整應變。水、電、瓦斯等公用事業單位則提前備妥人力物力動員調度措施，並針對湖口新竹工業區巡視排水系統和淹水警戒措施。

在收容措施方面，社會處已通報各鄉鎮市公所完成場所和物資的準備，易形成孤島的地區和尖石、五峰等鄉，儲糧要求達規定的14天以上數量，獨居老人、街友和弱勢家庭則由委外單位先期關懷訪視。