為防疫打氣 苗栗女議員挑擔進議場送雞湯

苗栗縣政府防疫成了議會定期會總質詢焦點議題，今天出現插曲，女議員廖英利挑擔進議場送雞湯，她說疫情太長，醫護人員都累垮了，可是「做到流汗，嫌到流涎」，她心裡很痛，送雞湯鼓勵士氣。

廖英利今天挑擔裝雞湯進議場，一再「感恩！大家辛苦了」，雞湯代表性送給苗栗縣長徐耀昌、縣府衛生局長張蕊仙，及主持會議的縣議會副議長李文斌，廖英利說張蕊仙「被罵的最慘，真的很可憐」，兩人並肩合照，過程議場多次響起掌聲，氣氛相當溫馨。

這次議會定期會總質詢，衛生局防疫及疫苗預約、施打等做法都成為焦點，廖英利今天質詢要求衛生局、環保局等單位防疫總體檢，並指出新冠肺炎是繼SARS之後，台灣醫療史最嚴重的傳染病，衝擊醫療、打亂生活，始料未及。