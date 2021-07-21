不主動提供一次性盥洗用具 苗縣「環保旅店」達84家

苗栗縣環保局推廣「環保旅店」的友善環境概念，今年又輔導4家業者加入，全縣目前已有84間環保旅店，倡導不主動提供一次性盥洗用具等措施，並提供優惠措施來鼓勵消費者自備用品，共同減少一次性廢棄物產生。

苗栗縣環保局指出，隨著綠色旅遊的概念興起，「環保旅店」也因應友善環境的議題而生，倡導不主動提供一次性盥洗用具、續住不更換床單毛巾等環保觀念，並以提供優惠措施來鼓勵消費者自備用品，以減少一次性廢棄物產生，業者通過審核後即可加入。環保局今年輔導4家轄內旅宿業者，包括三義鄉甘丹民宿、公館鄉響水客棧、南庄鄉尚豐山蘇農園、萱草森林鄉村民宿，審核通過成為「環保旅店」。

業者除了提供優惠方案來鼓勵消費者共同響應節能減碳，更注重在地特色營造，保護周遭自然生態，使自然資源得以永續利用，民眾在規畫旅遊行程時，可至環保署「綠色生活資訊網」https://reurl.cc/gWl6XQ查詢，挑選友善環境的環保旅店住宿，可輕鬆出遊又環保愛地球。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，綠色旅遊以環境保護概念為基礎，降低遊客對自然生態環境的衝擊，環保局將持續輔導縣內其他旅宿業者精進環保作為，結合地方特色與綠色旅遊，提供民眾更健康、安全又舒適的住宿服務，歡迎縣內旅宿業者加入「環保旅店」行列，相關申請事宜可洽環保局輔導專線：037-558558轉122。