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避免交互感染 世界先進贈新竹台大零接觸防疫採檢站

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院新竹醫院院區新增一座由世界先進公司捐贈的「零接觸防疫採檢站」。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院新竹醫院院區新增一座由世界先進公司捐贈的「零接觸防疫採檢站」。圖／新竹台大分院提供

疫情期間，插管、鼻咽採檢及穿脫防護裝備（PPE）是醫護人員最大的感染風險所在，新竹台大分院今指出，新竹院區將新增一座由世界先進公司捐贈的「零接觸防疫採檢站」，該防疫採檢站有多項高科技的設計，包括自動轉液設備系統、自動正負壓環境控制系統、UVC紫外線殺菌系統、身份掃描確認控制系統、中央門禁系統，並將採檢者及受檢者分處於不同空間進行鼻咽採檢作業等，藉此提供醫護人員安全的篩檢環境。

新竹台大分院長余忠仁指出，零接觸防疫採檢站可充分避免採檢人員與受檢民眾產生交互感染的風險，提供採檢人員及受檢民眾舒適及安全的篩檢空間。

充足的篩檢量能是控制疫情的重要關鍵之一，在篩檢設施設備方面，除了零接觸防疫採檢站外，醫院還有「組合屋戶外篩檢站」、「正壓檢疫亭」，配合「高通量全自動新型冠狀病毒核酸檢測系統」強化第一線防疫醫護人員安全及提升檢疫量能。

世界先進公司董事長方略表示，面對新冠肺炎對人類生命與健康的威脅，世界先進這次以捐贈醫療資源的方式，協助減緩疫情衝擊。期待這項捐贈能對目前的檢疫需求有所幫助。

醫護人員 疫情 新竹

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