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烟花颱風進逼 竹市加強防颱整備、疫苗接種視情況關站

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市消防局完成防汛器材整備，並測試各式抽水機、移動式發電機可正常運作。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局完成防汛器材整備，並測試各式抽水機、移動式發電機可正常運作。圖／新竹市政府提供

依據中央氣象局資料，今年第6號颱風烟花向台逼近，目前為中度颱風，明天可能發布陸上警報。新竹市長林智堅說，已經指示各局處提早做好防颱防災整備工作，包括加強巡視易淹水地區、提前進行水溝清淤與整備完成沙包沙袋等，由於颱風侵台時間也與疫苗接種撞期，市府表示，若屆時停班停課將取消接種，名額併入下期預約名單。

市府指出，針對過去易淹水地區，環保局啟動防汛清淤工作，增加市區大排閘門口巡查清理頻率，針對民眾住家附近環境，環保局也將加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況，以免雜物堵塞阻礙雨水宣洩，也提醒民眾注意是否有雜物堵塞或積水不退，可協助隨手撿拾、清理可能覆蓋在水溝蓋及洩水孔的樹葉、瓶罐、塑膠袋、報紙等雜物。

另，市府工務處已完成相關防颱整備，包含巡視地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組是否正常；消防局已完成防汛器材整備，並測試各式抽水機、移動式發電機，可正常運作；交通處也加強檢視設施內抽水機、發電機等功能正常。

民政處指出，區公所已請里鄰長、里幹事待命，並加強巡檢易積淹水地區如有災情即刻啟動查通報作業，傳達正確訊息；防颱物資整備部分，各區公所儲備逾百人份民生物資，也存放沙包、沙袋供民眾領用，歡迎有需要者洽詢各區區公所。

林智堅也呼籲，防颱不可掉以輕心，市府各單位須嚴陣以待，並加強各項防災整備工作，保障市民財產生命安全；也提醒所有民眾做好防颱措施，颱風期間避免戶外活動與外出，若有任何需要，可打119或1999市民服務專線通報，市府將立即協助處理。

至於如火如荼的疫苗接種工作可能碰上颱風攪局，中央說明，若影響到預約民眾的權益，將併入下一期平台，在下一梯次保留給民眾，竹市府指出目前依據中央指引，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，預約平台將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，請民眾在收到新一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種。

新竹市環保局派員加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局派員加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況。圖／新竹市政府提供
新竹各區公所整備沙包沙袋供領取。圖／新竹市政府提供
新竹各區公所整備沙包沙袋供領取。圖／新竹市政府提供

颱風 停班停課

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