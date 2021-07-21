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桃園宏其婦幼副院長：醫院防疫升級 孕婦就診更安全

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
宏其婦幼醫院加強防疫，讓就診孕婦健康更有保障，圖為醫院獲贈負壓檢疫房。圖／宏其婦幼醫院
宏其婦幼醫院加強防疫，讓就診孕婦健康更有保障，圖為醫院獲贈負壓檢疫房。圖／宏其婦幼醫院

桃園市宏其婦幼醫院副院長劉興寬表示，國人防疫嚴守戴口罩、勤洗手、保持社交距離等規範，同時減少到公共場合的頻率，進而提升整體的公共衛生水準，從最近醫院孕婦門診觀察，以往上呼吸道感染、感冒常見症狀明顯減少，就診環境也比以往更安全。

不過孕婦處在疫情下，還是會有「該不該去產檢，該不該打疫苗，可以去醫院嗎，如何才對母嬰好」的虞慮，劉興寬說，現在的婦幼醫院都作好各種防疫措施，尤其對於住院及手術病患都需作快篩及PCR等檢查，診間及候診空間也都嚴格消毒及保持距離，因此這時候婦幼醫院相對的是安全的地方。

劉興寬表示，產檢和接種疫苗等相關問題，可以請教醫師，經過醫師檢查評估後，就可以確保安全無虞，不必擔心。宏其婦幼醫院為了提供孕產婦更周全的服務，24小時全天候有專任產科醫師、麻醉科醫師、兒科醫師值班，並且設置血庫、胎兒影像中心、先進的超音波檢查、新生兒中重度病房、新生兒健檢及預防接種、家醫科等項目，給母嬰更安全、周全的服務，孕婦只要做好衛生準則，保持適當的營養、運動、休息，並且和醫師充分溝通配合，即使身處疫情環境下，仍然可以安全無虞地迎接美好新生命的來臨。

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