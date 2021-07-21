聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園議會臨時會 議長邱奕勝籲市府「莫忘世上苦人多」
桃園市議會今起舉行第2屆第15次臨時會。議長邱奕勝表示，此次臨時會原本5月要召開，因疫情影響延到現在，而這段時間市府團隊做了很多防疫工作，但仍要請市府「莫忘世上苦人多」，針對受疫情衝擊的艱困行業也與協助。
邱奕勝表示，此次臨時會原訂5月舉行，因新冠肺炎疫情影響，中央疫情指揮中心建議暫時不要召開，直至最近才放寬標準，其他縣市議事已陸續舉行，經過討論，桃園也在今天開議。
桃園市議會26日原本安排分組審查三讀議案和一般議案，但經議會討論及表決，最後改為防疫專案報告。
議員徐玉樹主張疫情這段時間有很多人陷入經濟困境，建議增加防疫專案報告。議員舒翠玲也附議，認為防疫工作若有疏失未及時補正，恐影響民眾權益；議員蔡永芳認為近日颱風逼近，市府要防疫又要防災，業務及工作很多，再開專案報告，恐怕各局處會忙翻；議員牛煦庭則表示如能準備好相關議題，只要求與議題有關的局處報導，可以減少對防疫工作的影響和局處負擔。
臨時動議最後經大會表決，以22票贊成、20票反對通過。邱奕勝也裁示，防疫不只牽涉衛生局而已，消防、民政和經發都有，幾乎所有局處都有相關，很難挑哪個局處要來、哪個局處不要來，市府局處首長都應該要來，包括3個事業機關主管，議期如果遇颱風影響，將順延一天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言