快訊

評／保皇派vs.製藥商 泰國國產疫苗能挽救疫情嗎？

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園議會臨時會 議長邱奕勝籲市府「莫忘世上苦人多」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會今舉行第2屆第15次臨時會。記者陳俊智/攝影
桃園市議會今舉行第2屆第15次臨時會。記者陳俊智/攝影

桃園市議會今起舉行第2屆第15次臨時會。議長邱奕勝表示，此次臨時會原本5月要召開，因疫情影響延到現在，而這段時間市府團隊做了很多防疫工作，但仍要請市府「莫忘世上苦人多」，針對受疫情衝擊的艱困行業也與協助。

邱奕勝表示，此次臨時會原訂5月舉行，因新冠肺炎疫情影響，中央疫情指揮中心建議暫時不要召開，直至最近才放寬標準，其他縣市議事已陸續舉行，經過討論，桃園也在今天開議。

桃園市議會26日原本安排分組審查三讀議案和一般議案，但經議會討論及表決，最後改為防疫專案報告。

議員徐玉樹主張疫情這段時間有很多人陷入經濟困境，建議增加防疫專案報告。議員舒翠玲也附議，認為防疫工作若有疏失未及時補正，恐影響民眾權益；議員蔡永芳認為近日颱風逼近，市府要防疫又要防災，業務及工作很多，再開專案報告，恐怕各局處會忙翻；議員牛煦庭則表示如能準備好相關議題，只要求與議題有關的局處報導，可以減少對防疫工作的影響和局處負擔。

臨時動議最後經大會表決，以22票贊成、20票反對通過。邱奕勝也裁示，防疫不只牽涉衛生局而已，消防、民政和經發都有，幾乎所有局處都有相關，很難挑哪個局處要來、哪個局處不要來，市府局處首長都應該要來，包括3個事業機關主管，議期如果遇颱風影響，將順延一天。

桃園市議會今舉行第2屆第15次臨時會。記者陳俊智/攝影
桃園市議會今舉行第2屆第15次臨時會。記者陳俊智/攝影

疫情 桃園

延伸閱讀

桃園近10日26例本土確診 逾半與特殊交友圈有關

桃園議員愛心送餐挺醫護 議長、立委與6議員響應

中壢車站前電纜亂象叢生 桃議長邱奕勝要求管線地下化

私幼陳情面臨零收入 民間團體憂有倒閉退場危機

相關新聞

黑戶寶寶悲歌！懷孕移工遭解雇被迫逃跑 母子生活陷困境

截至去年底，勞動部統計在台移工數量已突破70萬人，其中外籍看護多半是25至40歲的年輕女性，她們跨海來到異國工作，懷孕後...

為防疫打氣 苗栗女議員挑擔進議場送雞湯

苗栗縣政府防疫成了議會定期會總質詢焦點議題，今天出現插曲，女議員廖英利挑擔進議場送雞湯，她說疫情太長，醫護人員都累垮了，...

不主動提供一次性盥洗用具 苗縣「環保旅店」達84家

苗栗縣環保局推廣「環保旅店」的友善環境概念，今年又輔導4家業者加入，全縣目前已有84間環保旅店，倡導不主動提供一次性盥洗...

避免交互感染 世界先進贈新竹台大零接觸防疫採檢站

疫情期間，插管、鼻咽採檢及穿脫防護裝備（PPE）是醫護人員最大的感染風險所在，新竹台大分院今指出，新竹院區將新增一座由世...

烟花颱風進逼 竹市加強防颱整備、疫苗接種視情況關站

依據中央氣象局資料，今年第6號颱風烟花向台逼近，目前為中度颱風，明天可能發布陸上警報。新竹市長林智堅說，已經指示各局處提...

桃園宏其婦幼副院長：醫院防疫升級 孕婦就診更安全

桃園市宏其婦幼醫院副院長劉興寬表示，國人防疫嚴守戴口罩、勤洗手、保持社交距離等規範，同時減少到公共場合的頻率，進而提升整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。