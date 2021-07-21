桃園議會臨時會 議長邱奕勝籲市府「莫忘世上苦人多」

桃園市議會今起舉行第2屆第15次臨時會。議長邱奕勝表示，此次臨時會原本5月要召開，因疫情影響延到現在，而這段時間市府團隊做了很多防疫工作，但仍要請市府「莫忘世上苦人多」，針對受疫情衝擊的艱困行業也與協助。

邱奕勝表示，此次臨時會原訂5月舉行，因新冠肺炎疫情影響，中央疫情指揮中心建議暫時不要召開，直至最近才放寬標準，其他縣市議事已陸續舉行，經過討論，桃園也在今天開議。

桃園市議會26日原本安排分組審查三讀議案和一般議案，但經議會討論及表決，最後改為防疫專案報告。

議員徐玉樹主張疫情這段時間有很多人陷入經濟困境，建議增加防疫專案報告。議員舒翠玲也附議，認為防疫工作若有疏失未及時補正，恐影響民眾權益；議員蔡永芳認為近日颱風逼近，市府要防疫又要防災，業務及工作很多，再開專案報告，恐怕各局處會忙翻；議員牛煦庭則表示如能準備好相關議題，只要求與議題有關的局處報導，可以減少對防疫工作的影響和局處負擔。