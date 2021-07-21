黑戶寶寶悲歌！懷孕移工遭解雇被迫逃跑 母子生活陷困境

截至去年底，勞動部統計在台移工數量已突破70萬人，其中外籍看護多半是25至40歲的年輕女性，她們跨海來到異國工作，懷孕後卻遭不當解雇，若沒有社福團體介入，恐怕只能靠打黑工養活孩子。而疫情期間社福團體因失去政府補助出現嚴重缺口，如今難以支持這些移工媽媽，情況可謂雪上加霜。

擔任家庭看護工的Marites來台10年，照顧過4個台灣家庭，煮飯、洗衣、打掃樣樣包辦，夜晚更要注意長輩的身體狀況，沒有規律休息時間，然而懷孕後卻遭雇主以懷孕為由不當解雇。頓失工作的她因疫情嚴峻回不了母國，除了要背負龐大經濟重擔，寶寶也沒有法律保障。

長期幫助移工的桃園市群眾服務協會創辦人杜光宇表示，台灣媽媽懷孕期間和產後，有帶薪產假、育嬰假、保障工作權，讓媽媽們安心待產，但獨自在異鄉工作的懷孕女工，卻得面對遭解雇和遣返的風險，不知能向誰求助。

杜光宇表示，即便「性別平等工作法」明定雇主不能以懷孕為由解僱移工，然而實際情況卻是幾乎都遭到解雇，這些移工媽媽必須償還沉重仲介費、扛起家計，語言不通的她們也怕遭受異樣眼光，不敢去醫院求助；由於疫情下移工能轉換工作的機會變少，種種因素也讓今年前來求助的移工媽媽人數增加。

杜光宇表示，協會在移工媽媽生產完後會協助寶寶安置，幫移工轉換雇主重回職場，也會在寶寶出生後協助申請居留證件，然而疫情衝擊下，政府補助暫停、專案中斷，協會資金出現嚴重缺口，最快今年8月服務就會被迫中斷，目前只能發起援助計劃，盼社會大眾雪中送炭。