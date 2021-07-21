快訊

評／保皇派vs.製藥商 泰國國產疫苗能挽救疫情嗎？

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「竹夢Young點子競賽」總獎金達36萬元 即日起開始徵件

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「竹夢YOUNG點子競賽」總獎金達36萬元，即日起開始徵件，直至8月10日截止收件。圖／新竹縣政府提供
「竹夢YOUNG點子競賽」總獎金達36萬元，即日起開始徵件，直至8月10日截止收件。圖／新竹縣政府提供

為鼓勵青年投入地方創生產業，新竹縣政府青年事務中心去年與明新科技大學合作，舉辦「竹夢YOUNG點子競賽」，徵求具有創新、創意、創業想法的青年進行培力計畫，今年再次舉辦第2屆競賽，總獎金達36萬元，即日起開始徵件，直至8月10日截止收件，歡迎全國青年來竹縣實踐夢想。

教育處青年事務科表示，此競賽公開向全國徵選青創團隊，參加資格為具創意思考能力、對創新創業有興趣的青年，組成3到5人新創團隊，全隊成員需18至45歲以內，成員需有一名設籍在新竹縣，每人限參與一隊。

徵選主題分為人工智慧、健康促進、農業創新、地方創生、觀光休閒，以及其他可創造新竹縣特色的創新產業，初賽將評選出符合徵選主題和甄選標準，並具有商轉潛力的12組青創團隊，複賽再選出8組團隊，進行育成計畫簽約，參加商業實戰課程、創業工作坊及成果展示會等計畫活動，媒合商轉機會，導入市場行銷。

青年事務科說，11月中旬將進行評選績優團隊與成果發表會，選出前5名獲獎團隊，前3名分別頒發金質獎、銀質獎、銅質獎，獎座各一座；前5名分別頒發獎金，第1名15萬元、第2名10萬元、第3名5萬元、第4及第5名各3萬元。競賽詳情請上「2021新竹縣竹夢YOUNG點子競賽」官方網頁(網址http://startup.must.edu.tw/)，或上「2021新竹縣竹夢YOUNG點子競賽」粉絲專頁(網址https://www.facebook.com/Cindymus123/)。

獲得第1名的「Charco」團隊，靠著蔬果延熟劑處理技術，獲得評審青睞。圖／新竹縣政府提供
獲得第1名的「Charco」團隊，靠著蔬果延熟劑處理技術，獲得評審青睞。圖／新竹縣政府提供

青年 新竹 創業

延伸閱讀

猛比較疫苗剩餘量 新北副市長：操作數字打擊前線士氣

竹縣今0確診 公布第2劑疫苗施打對象及方式

新竹縣第7類教育人員疫苗將開打 4193人下周四安排接種

新竹不是美食沙漠！竹北在地「必吃美食7選」　秒飛美食綠洲

相關新聞

黑戶寶寶悲歌！懷孕移工遭解雇被迫逃跑 母子生活陷困境

截至去年底，勞動部統計在台移工數量已突破70萬人，其中外籍看護多半是25至40歲的年輕女性，她們跨海來到異國工作，懷孕後...

為防疫打氣 苗栗女議員挑擔進議場送雞湯

苗栗縣政府防疫成了議會定期會總質詢焦點議題，今天出現插曲，女議員廖英利挑擔進議場送雞湯，她說疫情太長，醫護人員都累垮了，...

不主動提供一次性盥洗用具 苗縣「環保旅店」達84家

苗栗縣環保局推廣「環保旅店」的友善環境概念，今年又輔導4家業者加入，全縣目前已有84間環保旅店，倡導不主動提供一次性盥洗...

避免交互感染 世界先進贈新竹台大零接觸防疫採檢站

疫情期間，插管、鼻咽採檢及穿脫防護裝備（PPE）是醫護人員最大的感染風險所在，新竹台大分院今指出，新竹院區將新增一座由世...

烟花颱風進逼 竹市加強防颱整備、疫苗接種視情況關站

依據中央氣象局資料，今年第6號颱風烟花向台逼近，目前為中度颱風，明天可能發布陸上警報。新竹市長林智堅說，已經指示各局處提...

桃園宏其婦幼副院長：醫院防疫升級 孕婦就診更安全

桃園市宏其婦幼醫院副院長劉興寬表示，國人防疫嚴守戴口罩、勤洗手、保持社交距離等規範，同時減少到公共場合的頻率，進而提升整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。