「竹夢Young點子競賽」總獎金達36萬元 即日起開始徵件

為鼓勵青年投入地方創生產業，新竹縣政府青年事務中心去年與明新科技大學合作，舉辦「竹夢YOUNG點子競賽」，徵求具有創新、創意、創業想法的青年進行培力計畫，今年再次舉辦第2屆競賽，總獎金達36萬元，即日起開始徵件，直至8月10日截止收件，歡迎全國青年來竹縣實踐夢想。

教育處青年事務科表示，此競賽公開向全國徵選青創團隊，參加資格為具創意思考能力、對創新創業有興趣的青年，組成3到5人新創團隊，全隊成員需18至45歲以內，成員需有一名設籍在新竹縣，每人限參與一隊。

徵選主題分為人工智慧、健康促進、農業創新、地方創生、觀光休閒，以及其他可創造新竹縣特色的創新產業，初賽將評選出符合徵選主題和甄選標準，並具有商轉潛力的12組青創團隊，複賽再選出8組團隊，進行育成計畫簽約，參加商業實戰課程、創業工作坊及成果展示會等計畫活動，媒合商轉機會，導入市場行銷。