逾50年私有老建築爭取修繕活化補助 苗栗即起受理報名

苗栗縣有許多老舊建築物，其中不乏具文化資產條件的「潛力股」，但隨社會發展而不斷消失，文化部委託縣府代辦今年度的老建築保存再生計畫，補助民眾修繕民國60年以前興建完成，並具歷史、文化、藝術價值及再生潛力的私有老建築物，期盼為老屋注入新生命，修繕完成後，並可透過屋主提供的公用空間辦理各種公益、藝文活動，深化土地與居民間的歷史連結。

文觀局長林彥甫表示，文資法原本已規範興建逾50年以上的公有建物，處分前應先進行文化資產價值評估，但私有的老建築不受文資法規範，可能面臨拆除、重建命運，成為文資保存的「遺珠之憾」，藉由文化部的專案計畫，盼更多具有文資潛力的民間老建築，經提升建築工法與技藝價值而活化保存，並激發民間自發性的文化保存意識。

文觀局文化資產科指出，苗栗縣老建築保存再生計畫推動已邁入第3年，今年度補助計畫即日起受理報名，補助類別包括「建物整修」及「修復技術、培力及教育推廣」、「文化經營類」等3類，原則最高補助上限可達50%，相關資訊簡章可至文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw/Web/下載。