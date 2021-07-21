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逾50年私有老建築爭取修繕活化補助 苗栗即起受理報名
苗栗縣有許多老舊建築物，其中不乏具文化資產條件的「潛力股」，但隨社會發展而不斷消失，文化部委託縣府代辦今年度的老建築保存再生計畫，補助民眾修繕民國60年以前興建完成，並具歷史、文化、藝術價值及再生潛力的私有老建築物，期盼為老屋注入新生命，修繕完成後，並可透過屋主提供的公用空間辦理各種公益、藝文活動，深化土地與居民間的歷史連結。
文觀局長林彥甫表示，文資法原本已規範興建逾50年以上的公有建物，處分前應先進行文化資產價值評估，但私有的老建築不受文資法規範，可能面臨拆除、重建命運，成為文資保存的「遺珠之憾」，藉由文化部的專案計畫，盼更多具有文資潛力的民間老建築，經提升建築工法與技藝價值而活化保存，並激發民間自發性的文化保存意識。
文觀局文化資產科指出，苗栗縣老建築保存再生計畫推動已邁入第3年，今年度補助計畫即日起受理報名，補助類別包括「建物整修」及「修復技術、培力及教育推廣」、「文化經營類」等3類，原則最高補助上限可達50%，相關資訊簡章可至文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw/Web/下載。
各類補助計畫期程都以10個月為原則，第1類「建物整修」類補助項目包括規畫設計、本體修繕、結構檢查補強、執照取得及行政規費、相關文史調查紀錄，如果修復情況複雜或經費需求龐大等特殊案件，也可提出跨年分期計畫；第2類「修復技術、培力及教育推廣」補助項目包含媒合平台、修復技術、再生培力及教育推廣活動等；第3類「文化經營類」補助項目以老建築從事有助於提升在地生活、文化藝術或傳統技藝等文化經營之租金等。
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