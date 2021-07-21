快訊

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

烟花颱風逼近 尖石鄉公所清空中正堂供國軍進駐

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
尖石鄉公所撤收中正堂辦公人員及桌椅，要清出空間供國軍部隊進駐協助防災。圖／公所提供
尖石鄉公所撤收中正堂辦公人員及桌椅，要清出空間供國軍部隊進駐協助防災。圖／公所提供

中度颱風烟花步步進逼，過去曾因豪雨數度發生豪雨、土石流的尖石鄉這次也不敢大意，鄉公所在昨天已經開始將設置於中正堂的臨時辦公室陸續撤收，鄉長曾國大表示騰出中正堂的空間是預計要作為協助防災的國軍部隊進駐使用，公所也會持續關注颱風動態。

鄉公所表示，原本因疫情分流辦公而挪作民政課及社會課辦公使用的中正堂，已在昨天（20日）下班前開始撤收，此外尖石鄉文化館以及圖書館2樓的空間，分別臨時作為農業、建設等課使用，也都陸續收拾清出空間，所有辦公文件、器材及人員都暫時先回到原公所辦公室。

目前公所規畫屆時如果烟花颱風襲台，國軍部隊在第一時間進駐時就能有空間使用，而公所方面也表示正加強向部落民眾宣導防災準備，並且在颱風來臨前夕已經開始密切注意颱風動向，颱風警報一但發布，有必要也會進行預防性撤離。

泰崗部落不少水蜜桃果農在颱風來襲前搶收，林姓果農就表示，目前是黃金桃採收季節，因為擔心颱風在周四之後襲台，所以從前天、昨天就已經將樹上成熟的黃金桃採收下來，希望能將損失降到最低。

烟花颱風 國軍 豪雨

延伸閱讀

烟花未到消費者搶先備貨 各類蔬菜漲多跌少

烟花颱風即將來襲 民眾超前部署市場採購

烟花颱風逼近！水利署五河局嘉義縣消防局嚴陣以待

高屏大雨特報！ 烟花路徑又變 吳德榮：明天起距離最近

相關新聞

烟花颱風逼近 尖石鄉公所清空中正堂供國軍進駐

中度颱風烟花步步進逼，過去曾因豪雨數度發生豪雨、土石流的尖石鄉這次也不敢大意，鄉公所在昨天已經開始將設置於中正堂的臨時辦...

苗栗台72線連接台61線有譜 交通部提報國發會審查

苗栗縣東西向台72線後龍汶水線、南北向台61線西濱快速公路，中間相隔2公里多，交通部公路總局選定路線，沿後龍溪北岸堤後道...

竹北示範道路優質化 通行更安全

新竹縣竹北市光明六路東一、二段與十字交會的自強南北路，進行道路優質化及環境提升工程，經過1年半養護整建，建置了自行車道、...

檢舉固定汙染源 竹市祭獎勵辦法

新竹市政府5月底發布檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法，民眾須具名並提供資料檢舉固定汙染源，經環保局查證屬實，...

苗栗7路段區間測速 明年執法

苗栗縣警局最近公告區間平均速率自動偵測系統設置地點，全縣共有7個路段，因經濟部標準檢驗局審查，及地方人士意見等影響，最快...

觀音蓮花艷蓮園微開放 乘坐大王蓮最吸睛

疫情三級警戒微解封，桃園市各休閒農業區27家合法休閒農場，只見少部分農場「微開放」，8、9成農場仍選擇停業，觀音區蓮荷園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。