烟花颱風逼近 尖石鄉公所清空中正堂供國軍進駐

中度颱風烟花步步進逼，過去曾因豪雨數度發生豪雨、土石流的尖石鄉這次也不敢大意，鄉公所在昨天已經開始將設置於中正堂的臨時辦公室陸續撤收，鄉長曾國大表示騰出中正堂的空間是預計要作為協助防災的國軍部隊進駐使用，公所也會持續關注颱風動態。

鄉公所表示，原本因疫情分流辦公而挪作民政課及社會課辦公使用的中正堂，已在昨天（20日）下班前開始撤收，此外尖石鄉文化館以及圖書館2樓的空間，分別臨時作為農業、建設等課使用，也都陸續收拾清出空間，所有辦公文件、器材及人員都暫時先回到原公所辦公室。

目前公所規畫屆時如果烟花颱風襲台，國軍部隊在第一時間進駐時就能有空間使用，而公所方面也表示正加強向部落民眾宣導防災準備，並且在颱風來臨前夕已經開始密切注意颱風動向，颱風警報一但發布，有必要也會進行預防性撤離。

泰崗部落不少水蜜桃果農在颱風來襲前搶收，林姓果農就表示，目前是黃金桃採收季節，因為擔心颱風在周四之後襲台，所以從前天、昨天就已經將樹上成熟的黃金桃採收下來，希望能將損失降到最低。