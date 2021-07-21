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苗栗台72線連接台61線有譜 交通部提報國發會審查

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣台72線、台61線串連，交通部公路總局選定路線，最近提報國家發展委員會審查。圖／苗栗縣政府
苗栗縣台72線、台61線串連，交通部公路總局選定路線，最近提報國家發展委員會審查。圖／苗栗縣政府

苗栗縣東西向台72線後龍汶水線、南北向台61線西濱快速公路，中間相隔2公里多，交通部公路總局選定路線，沿後龍溪北岸堤後道路高架連接，最近提報國家發展委員會審查，如果促成將建構全縣九宮格三緃三橫路網，有助產業及觀光發展，備受地方期待。

台72線1992年行政院核定原規畫路線西端起點在後龍鎮水尾，連接台61線，但因採填土路堤，直線穿越農業區設計，造成土地分割，引發強烈抗爭，以致西邊減作至台1線後龍鎮光華路，公路總局2018年重新啟動修正，終於選定路線，最近提報國發會審查，縣政府宣布進展，連接台61線、台72線往前跨一步。

縣府工務處指出，大致路線規畫在台61線後龍鎮觀海大橋北側路段，增設系統交流道，往東沿後龍溪北岸堤後道路高架，跨過北勢溪、海線鐵路、台1線，以主線方式匯入台72線，台72線在台1線交流道改建完整交流道，原起點道路調整聯絡道。

此外，公路總局路線選定過程，考量當年用地取得困難、民意抗爭，及避開後龍溪河川治理線等問題，去年多次至辦理地方說明會，與鄉親協商討論，盡量避開農地，減少土地紋理分割，路線獲得支持，修正後報告最近提報國發會續審，國發會審認通過後，報請行政院核定，再由公路總局辦理綜合規畫及環評作業。

縣府指出，台72線、台61線串連，車行可以從台61線至台72線東端終點的獅潭鄉汶水台3線，縮短車程至30分鐘內，建構山、海線交通便捷路網，促進產業及觀光發展，及完善九宮格路網功能，期望中央相關單位加速推動，早日建設完成。

行政院 西濱快速公路 苗栗縣

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