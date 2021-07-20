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婦人接連喪夫、獨子成植物人 創世盼幫助度難關

中央社 / 苗栗縣20日電

24歲阿凱（化名）是創世基金會苗栗院內最年輕的安養植物人之一，基金會表示，阿凱母親歷經喪夫、獨子重殘等變故，期盼社會大眾加入「撐舟」行列，一起幫助植物人家庭。

創世基金會苗栗院今天指出，院內目前安養56名植物人，到宅服務80多名在家植物人及近似植物人的個案，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，隨著疫情升溫，來自各界捐款大幅下滑，原本計劃舉辦的公益活動也被迫取消，捐款收入較以往減少至少5成。

院方表示，阿凱是院內目前照顧最年輕的院民之一，在他10幾歲時，父親肝硬化長期休養，除協助母親照顧，高中一畢業即放棄升學進入職場工作，一肩扛起家計，3年前父親病逝後不久，卻因一場車禍成了植物人，從此人生按下空白鍵。

阿凱的母親接連遭逢喪夫、獨子車禍導致重殘，生活陷入困境，心理也受到嚴重影響，有憂鬱傾向；創世去年介入伸援，將阿凱接進苗栗院提供專業護理照顧，終讓原本只能打零工、仰賴政府補助維生的阿凱母親能夠安心、擺脫烏雲籠罩的生活。

創世苗栗院指出，植物人家庭如同汪洋中的小船，不堪大浪襲擊而翻覆，照顧一名植物人，等於照顧一個家庭，期盼社會大眾響應資助植物人安養服務經費，成為植物人及其家庭的撐舟勇士，一起幫助他們度過難關。

植物人 疫情 捐款

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