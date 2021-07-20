中央網路預約疫苗站沒桃園復興衛生所 公所：電話預約
桃園市復興區公所今晚表示，因中央疫苗預約平台系統還未增列復興區衛生所為疫苗接種單位，民眾如果收到簡訊通知可接種第一劑AZ疫苗，請打衛生所專線（03）3822325，預約7月26、27、29日3天下午時間到衛生所安排接種。
另外，今年5月12至20日已完成接種第1劑AZ疫苗的第1至3類職業人員，要接種第二劑AＺ疫苗者，需由所屬機關造冊送衛生所預約7月28、30日兩天下午時間，到衛生所安排接種。民眾有任何問題，可撥打衛生所專線（03）3822325查詢。
周星文表示，已請中央盡速把復興區衛生所加入網路平台，方便鄉親預約接種疫苗。至於住在山區的鄉親有網路訊號弱，不方便或不會操作電腦、平板、手機等問題，公所會請里鄰長、志工幫忙登記、預約安排打疫苗，提高復興區的疫苗接種覆蓋率。
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