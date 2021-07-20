航空城優先區10月底前拆遷 30坪磚房加獎勵金拿660萬

桃園市政府推動航空城計畫優先區土地進入實質開發階段，市府地政局長蔡金鐘今天下午表示，市府6、7月來相繼完成航空城優先區地上物協議價購款、公告優先區土地徵收價款發放，預計今年10月底前，地主須依規定搬遷清空房子或拆除，將可再獲市府發放加碼獎勵補償金。

為推動航空城計畫優先區470公頃率先開發，獎勵地主搬遷，地政局表示，市府發放協議價購及土地徵收價之外，市長鄭文燦另承諾加碼獎勵金部分，以一棟30坪加強磚造的房子核算，法定補償費300萬元，加上加碼獎勵補助25%、房租津貼及搬遷補助費，屋主總共可拿到660餘萬元。

蔡金鐘表示，航空城優先區地主同意地上物協議價購9成多，也完成地上物徵收公告，包括協議購價款及公告土地徵收款，均已在7月中旬前匯入地主帳戶，接著優先區地上物搬遷作業，屋主在10月底前依規定清空或拆除房子，市府派人完成點交，屋主即可獲得加碼獎勵補償金發放入帳。市府預定11月起展開優先區安置街廓、安置住宅整地工程實質開發作業。