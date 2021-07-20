快訊

鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下無法打？食藥署回應了

評／當年的小甜甜如何成為瘋女人？被「陷害」的布蘭妮

航空城優先區10月底前拆遷 30坪磚房加獎勵金拿660萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市政府推動航空城計畫優先區土地進入實質開發階段，市府地政局長蔡金鐘今天下午表示，市府6、7月來相繼完成航空城優先區地上物協議價購款、公告優先區土地徵收價款發放，預計今年10月底前，地主須依規定搬遷清空房子或拆除，將可再獲市府發放加碼獎勵補償金。

為推動航空城計畫優先區470公頃率先開發，獎勵地主搬遷，地政局表示，市府發放協議價購及土地徵收價之外，市長鄭文燦另承諾加碼獎勵金部分，以一棟30坪加強磚造的房子核算，法定補償費300萬元，加上加碼獎勵補助25%、房租津貼及搬遷補助費，屋主總共可拿到660餘萬元。

蔡金鐘表示，航空城優先區地主同意地上物協議價購9成多，也完成地上物徵收公告，包括協議購價款及公告土地徵收款，均已在7月中旬前匯入地主帳戶，接著優先區地上物搬遷作業，屋主在10月底前依規定清空或拆除房子，市府派人完成點交，屋主即可獲得加碼獎勵補償金發放入帳。市府預定11月起展開優先區安置街廓、安置住宅整地工程實質開發作業。

航空城 土地徵收

延伸閱讀

檢舉固定汙染源 竹市祭檢舉獎金5%、吹哨者10%

時力：防疫津貼執行紊亂 籲衛福部訂統一標準

廢網具別亂丟！ 中市每公斤回收最高可拿15元獎勵金

醫控減薪爆離職潮 部基：疫情營收少減獎勵金沒離職潮

相關新聞

觀音蓮花艷蓮園微開放 乘坐大王蓮最吸睛

疫情三級警戒微解封，桃園市各休閒農業區27家合法休閒農場，只見少部分農場「微開放」，8、9成農場仍選擇停業，觀音區蓮荷園...

關懷單親新住民家庭 立委號召捐物資

受到疫影響，不少民眾面臨無收入的經濟壓力，尤其對弱勢家庭影響更大，立委林思銘與中華照顧者關懷協會發起勸募活動，號召企業捐...

檢舉固定汙染源 竹市祭檢舉獎金5%、吹哨者10%

新竹市鼓勵告發空汙，5月底發布檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法，民眾須具名並提供資料檢舉固定汙染源，經環保局...

為山路安全請命 苗栗2名原住民議員心好酸

苗栗縣山區苗62線、苗21線今年6月間都發生大崩山，一度造成中斷，原住民縣議員楊文昌還目睹災害瞬間，及搶修期間居民冒險通...

桃園馬祖新村規畫「眷味食堂」 邀美食業者進駐

建於1956年的馬祖新村是桃園市保存最完整的三大眷村之一，近年逐漸發展為眷村文創園區。桃園市文化局近期活化修復建物，規畫...

桃園近千公車司機499人接種 交通局：實際人數比造冊高

桃園執行公車司機接種新冠肺炎疫苗專案，全市9百餘名司機共有499人預約，交通局表示有部分司機在公費疫苗預約開放之際已上網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。