竹市第3輪已2.1萬人預約 23日首日接種快滿額

公費新冠疫苗預約平台第3輪今天開放預約登記，全面接種AZ疫苗，新竹市截至傍晚5點，已經收到2萬1748人預約，陸續有市民提到自己2、30歲也收到通知預約的簡訊，才知道自己符合第9類公費對象，如肥胖症或氣喘等，可提早施打疫苗。

因應第3輪預約疫苗接種，新竹市原有9座疫苗施打站，扣除內湖國中預約較少暫時不開站，其他8站都開放預約，市府也協調國泰、馬偕、新竹台大與國軍醫院開設疫苗門診，方便上班族晚上或假日預約接種。截至傍晚5點，已有2萬1748人預約。

市府指出，23起至29日為中央公布的預約接種時間，竹市開設8座疫苗施打站周六、日（24與25日）未開放，只有平日上、下午時段可預約，截至今天傍晚5點，預約第1天23日8座疫苗施打站預約幾乎額滿，26日東區、竹科與體育館大站預約量也不少。

市府統計，竹市累計有2萬1748人預約，占施打量能超過6成，預約截止時間為22日中午12點，目前27日以後的預約時段都還算充足，提醒收到簡訊的民眾盡快上網預約，以免想要的時段與地點額滿。

另外，第3輪預約對象以公費對象第6、8、10類，以及民國62年12月31日（含）以前出生的民眾，今起會陸續接到通知簡訊，新竹市陸續傳出有2、30歲的民眾也收到簡訊，據了解，第9類公費對象為具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，但很多人不知道自己屬第9類，有人因看過肥胖門診或脊椎開過刀者都收到簡訊。