快訊

鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下無法打？食藥署回應了

評／當年的小甜甜如何成為瘋女人？被「陷害」的布蘭妮

竹市第3輪已2.1萬人預約 23日首日接種快滿額

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市8座疫苗施打站將於23日起第3輪預約者接種。本報資料照
新竹市8座疫苗施打站將於23日起第3輪預約者接種。本報資料照

公費新冠疫苗預約平台第3輪今天開放預約登記，全面接種AZ疫苗新竹市截至傍晚5點，已經收到2萬1748人預約，陸續有市民提到自己2、30歲也收到通知預約的簡訊，才知道自己符合第9類公費對象，如肥胖症或氣喘等，可提早施打疫苗。

因應第3輪預約疫苗接種，新竹市原有9座疫苗施打站，扣除內湖國中預約較少暫時不開站，其他8站都開放預約，市府也協調國泰、馬偕、新竹台大與國軍醫院開設疫苗門診，方便上班族晚上或假日預約接種。截至傍晚5點，已有2萬1748人預約。

市府指出，23起至29日為中央公布的預約接種時間，竹市開設8座疫苗施打站周六、日（24與25日）未開放，只有平日上、下午時段可預約，截至今天傍晚5點，預約第1天23日8座疫苗施打站預約幾乎額滿，26日東區、竹科與體育館大站預約量也不少。

市府統計，竹市累計有2萬1748人預約，占施打量能超過6成，預約截止時間為22日中午12點，目前27日以後的預約時段都還算充足，提醒收到簡訊的民眾盡快上網預約，以免想要的時段與地點額滿。

另外，第3輪預約對象以公費對象第6、8、10類，以及民國62年12月31日（含）以前出生的民眾，今起會陸續接到通知簡訊，新竹市陸續傳出有2、30歲的民眾也收到簡訊，據了解，第9類公費對象為具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者，但很多人不知道自己屬第9類，有人因看過肥胖門診或脊椎開過刀者都收到簡訊。

AZ疫苗 新竹 肥胖

延伸閱讀

28歲女子接獲疫苗簡訊 終於解開被列第9類的「謎團」

擴大打莫德納第二劑 蔡炳坤：中央快撥不然疫苗快不夠

綠委霸佔調閱小組 新冠疫苗採購難監督

確定舉債自購疫苗？ 柯文哲引孫子兵法：多算勝 少算敗

相關新聞

觀音蓮花艷蓮園微開放 乘坐大王蓮最吸睛

疫情三級警戒微解封，桃園市各休閒農業區27家合法休閒農場，只見少部分農場「微開放」，8、9成農場仍選擇停業，觀音區蓮荷園...

關懷單親新住民家庭 立委號召捐物資

受到疫影響，不少民眾面臨無收入的經濟壓力，尤其對弱勢家庭影響更大，立委林思銘與中華照顧者關懷協會發起勸募活動，號召企業捐...

檢舉固定汙染源 竹市祭檢舉獎金5%、吹哨者10%

新竹市鼓勵告發空汙，5月底發布檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法，民眾須具名並提供資料檢舉固定汙染源，經環保局...

為山路安全請命 苗栗2名原住民議員心好酸

苗栗縣山區苗62線、苗21線今年6月間都發生大崩山，一度造成中斷，原住民縣議員楊文昌還目睹災害瞬間，及搶修期間居民冒險通...

桃園馬祖新村規畫「眷味食堂」 邀美食業者進駐

建於1956年的馬祖新村是桃園市保存最完整的三大眷村之一，近年逐漸發展為眷村文創園區。桃園市文化局近期活化修復建物，規畫...

桃園近千公車司機499人接種 交通局：實際人數比造冊高

桃園執行公車司機接種新冠肺炎疫苗專案，全市9百餘名司機共有499人預約，交通局表示有部分司機在公費疫苗預約開放之際已上網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。