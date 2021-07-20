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關懷單親新住民家庭 立委號召捐物資

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
立委林思銘（右六）號召企業等善心人士共同捐助物資，送暖給單親新住民家庭，協助度過疫情難關。圖／林思銘服務處提供
立委林思銘（右六）號召企業等善心人士共同捐助物資，送暖給單親新住民家庭，協助度過疫情難關。圖／林思銘服務處提供

受到疫影響，不少民眾面臨無收入的經濟壓力，尤其對弱勢家庭影響更大，立委林思銘與中華照顧者關懷協會發起勸募活動，號召企業捐助物資及生活扶助金，今天在竹北服務處轉交由新竹縣新住民服務中心發放，讓愛心延伸到社會每個角落。

新住民家庭服務中心社工督導陳桂芬表示，台灣外籍配偶近年來有逐漸增加的趨勢，外籍單親媽媽面臨經濟與教養的壓力，單身新移民媽媽大多屬於計時工或派遣工，是非正式員工，處於弱勢地位，近期又因疫情三級警戒延長，沒有工作也無收入，面臨經濟危機，感謝善心人士在疫情中送暖，提供米精等民生必需品給單親家庭，有助緩解單親媽媽們的經濟壓力。

林思銘表示，疫情期間許多弱勢家庭孩子們都在家，民生物資非常缺乏，此次串聯善心團體，感謝京茂建設公司、一銀建設公司響應提供柴米油鹽等民生物資，麥建方診所、永樂屋醫療器材、藝起玩美術等企業也共同提供2000瓶罐裝米精，給急需弱勢家庭，預計受惠弱勢家庭估計有1000戶。

協會社工督導劉志枰也現場加碼提供120萬現金支票，指定幫助新竹縣市特殊境遇家庭扶助關懷金，其中新住民中心有20人獲贈，每人1萬元。

劉志枰指出，日前已捐出100萬元給縣府社會處，共同成立獨居老人老屋修繕計畫，但受疫情影響，轉為清寒獨居老人生活津貼每人1萬元，截至目前已發已發47名長者，也希望藉此拋磚引玉，盼更多企業或熱心民眾幫助因疫情受創的弱勢家庭。

疫情 弱勢家庭

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