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為山路安全請命 苗栗2名原住民議員心好酸

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員楊文昌今天在議會總質詢，為山路安全請命。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員楊文昌今天在議會總質詢，為山路安全請命。記者范榮達／攝影

苗栗縣山區苗62線、苗21線今年6月間都發生大崩山，一度造成中斷，原住民縣議員楊文昌還目睹災害瞬間，及搶修期間居民冒險通過的景象，他與另名原住民議員黃月娥今天為苗62線、苗21線安全請命，希望縣府正視改善。

苗21線是鹿場部落對外聯絡道路，6公里多的大窩橋頭6月13日中午大崩山，大量土石滑落占據整個路面，造成交通中斷，波及電力、電信系統，楊文昌剛好回家路上，隔著橋目睹，當時揚起大片煙塵，縣府3天後搶通，施工期間居民必須冒險，快跑衝過崩坍路段通行，看了很心酸。

此外，泰安鄉前山、泰安溫泉區對外主要交通苗61線，2公里處6月30日發生大崩山，至今尚未完全恢復正常通車，黃月娥說，災害的規模是60年來首見，苗61線交通受阻居民及溫泉業者都叫苦不已，建議在苗62線相隔著汶水溪北岸道路替代。

黃月娥、楊文昌擔心如果疫情降溫解封，大批遊客湧到山上，恐怕有交通及安全疑慮，今天都在縣議會定期會總質詢議程質詢，縣府工務處長古明弘答覆，苗21線大窩橋頭邊坡崩坍處，路寬原本有6到8公尺，搶通僅剩3到4公尺，且邊坡逾80度，高達30多公尺，上面還有巨石，縣府將爭取經費改善，減少衝擊交通程度。

古明弘說，汶水溪北岸從汶水到錦封橋間的地質屬順向坡，開發有困難，目前縣府委託「苗栗縣泰安鄉苗62線道路拓寬改善工程可行性研究案」明隧道、河堤共構，或沿途設置防落石網等，都會是選項，縣府審定可行性評估後，再爭取經費補助。

今天議會總質詢，縣議員陳品安也關心苗栗疫苗之亂，她建議，中央已經建置1922平台，受理疫苗接種意願登記和預約，建議縣府參考新竹市、台中市、屏東縣等縣市做法，開設代理預約專線，沒有手機的民眾也能安心預約，提高接種的意願。

苗栗縣南庄鄉苗21線大窩橋頭6月13日發生大崩山，大量土石占據路面。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗21線大窩橋頭6月13日發生大崩山，大量土石占據路面。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗21線大窩橋頭6月13日發生大崩山，縣議員楊文昌目睹揚起大片煙塵。圖／楊文昌提供
苗栗縣南庄鄉苗21線大窩橋頭6月13日發生大崩山，縣議員楊文昌目睹揚起大片煙塵。圖／楊文昌提供
苗栗縣議員黃月娥今天在議會總質詢，為山路安全請命。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員黃月娥今天在議會總質詢，為山路安全請命。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳品安建議縣府參考新竹市、台中市、屏東縣等縣市做法，開設代理預約專線，提高接種的意願。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳品安建議縣府參考新竹市、台中市、屏東縣等縣市做法，開設代理預約專線，提高接種的意願。記者范榮達／攝影

疫苗 原住民 溫泉

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