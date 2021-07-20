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桃園馬祖新村規畫「眷味食堂」 邀美食業者進駐

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市文化局在馬祖新村規畫「眷味食堂」公開標租，廣邀各方具眷村元素的美食及業者進駐。圖／桃園市文化局提供
桃園市文化局在馬祖新村規畫「眷味食堂」公開標租，廣邀各方具眷村元素的美食及業者進駐。圖／桃園市文化局提供

建於1956年的馬祖新村是桃園市保存最完整的三大眷村之一，近年逐漸發展為眷村文創園區。桃園市文化局近期活化修復建物，規畫「眷味食堂」公開標租，廣邀各方具眷村元素的美食業者進駐。

馬祖新村當年是為了安置駐守在馬祖列島的陸軍眷屬們建造，2004年登錄為歷史建築，在原住戶搬離10年後，由市府文化局接手修復，重新規畫並承租給文創業者經營，這幾年成為知名藝文休閒景點。

目前園區為老眷村重新注入活力，假日也會不定期辦理眷村市集、展覽、工作坊等各式活動，每每帶來眾多人潮，讓遊客沉浸在藝文空間並體會當年的眷村生活。

文化局表示，本次標租範圍為2戶平房眷舍，樓地板面積合計約為64坪，提供餐飲業者經營販售眷村特色美食，簽約1次為期3年，籌備期間裝修審查、施工及試營運期間皆免收租金。

文化局表示，承租業者可配合園區活動，共同推廣行銷眷村美食，建立宣傳品牌知名度外，也能與在地居民、來訪民眾近距離互動交流；投標資料收件截止時間為自公告日起30日後，詳情可至桃園市文化局官網或馬祖新村眷村文化園區臉書粉專查詢。

眷村 文化局 馬祖

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