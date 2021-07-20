桃園近千公車司機499人接種 交通局：實際人數比造冊高

桃園執行公車司機接種新冠肺炎疫苗專案，全市9百餘名司機共有499人預約，交通局表示有部分司機在公費疫苗預約開放之際已上網預約並完成接種，實際接種人數可望超過500人；桃園市長鄭文燦今天上午視察接種情況，重申接種疫苗有助提升社會整體防疫，呼籲能預約者盡快預約。

鄭文燦表示，公車司機不只提供大眾運輸服務，有一部分的人在疫情期間也擔任防疫司機要角，接種疫苗不只是維護司機健康，也是維護乘客健康安全。

桃園全市約有960餘名公車司機，市府統計市區公車、免費巴士、復興區幸福巴士等12家業者，共有499人想要接種疫苗，經安排，近3日已在大園國際高中執行專案，報到率相當高，若涵蓋自行上網預約接種者，實際接種人數將超過500人。

鄭文燦也提到，目前桃園75歲以上接種率是74.93%，65歲至74歲接種率83.05%，均為六都第一。中央第三輪COVID-19疫苗意願登記者今天也陸續發送通知簡訊，請收到簡訊民眾盡早上網或到超商、藥局、衛生所等地完成預約。

交通局長劉慶豐表示，桃園日前已完成計程車司機、貨車司機接種專案，總共2156人完成接種，而桃園機場捷運員工也有937人，接種率達6成，將持續向交通部協調，讓遊覽車駕駛、運輸業人員和平台外送員等也盡快完成。