竹縣投入3.6億 優化光明六路、自強南北路成示範道路

新竹縣政府爭取內政部「提升道路品質計畫亮點型」3億元補助，再自籌縣款6500多萬元，進行竹北市光明六路東一、二段與十字交會的自強南北路道路優質化及環境提升工程，經過1年半養護整建，建置了自行車道、改善人行道及無障礙系統、整合號誌共桿及標誌，讓通行空間更安全，成為竹北市最具指標性的示範道路。

工務處表示，光明六路及自強南北路串連多條主要幹道，連結縣政府、高鐵站等重要據點，且行經竹北市精華地區，因修建時間已久，道路環境、人行道及無障礙不完善、號誌架空纜線凌亂、管線未能整合，縣府特別爭取前瞻建設經費進行改善。

工務處長林鶴斯說，此工程共完成道路鋪面改善19萬3600平方公尺、植栽綠美化1萬2433平方公尺、改善自行車通行空間7950 公尺、號誌共桿71座及標誌整合、人行道及無障礙改善，並在重要路口新增12處的行人庇護島。

另外，路口班馬線也退縮，可避免車輛只要一轉彎就開上斑馬線，因視線死角發生行人被撞的車禍意外，而行人庇護島則可避免駕駛人因未留意內輪差而撞傷行人，完工後不僅提升公共通行空間的安全，號誌及纜線整合後也讓天際線更美。