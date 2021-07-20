第3輪預約涵蓋上班族 林智堅：增晚上、假日接種時段

第3輪意願登記預約者（18歲以上民眾）今天陸續收到簡訊後，可上疫苗預約平台預約接種時段：新竹市長林智堅今天宣布，因此次預約者涵蓋上班族群，市府與五大醫院協調後設置疫苗診，其中新竹國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院23日起，將加開平日晚間6點到9點的疫苗施打時段，周末六、日新竹馬偕也開設門診，讓打疫苗時段更彈性，「下班後也能順道打疫苗！」

新竹市政府統計，新竹市累積接種人數9萬2152人，依據中央疫情指揮中心公布時程，今天起「公費疫苗預約平台」開放預約，23日起至29日施打疫苗。

新竹市9座既有疫苗施打站除了內湖國中因預約量少暫時停開，其餘8座在白天時段將持續為民眾服務，市府也依據先前預約情形調配醫護人力，替最先額滿的東區疫苗施打站增加醫護組數，讓1天施打量能從9站5千人提升至8站5700人。

林智堅考量第三輪預約者青壯年涵蓋為數不少的上班族，經協調後，國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院23日起，貼心新增平日晚間6點到9點的時段，讓上班族可選擇在下班時間接種疫苗。

另外，新竹馬偕紀念醫院平日下午2點到5點加開疫苗診，另外，7月24日（周六）加開下午1點到5點，7月25日（周日）加開早上8點到12點、下午1點到5點兩時段；台大新竹分院則是平日1點到3點時段可選擇，歡迎民眾多加利用。

新竹市疫苗施打站開站服務時間為平日早上8點到11點、下午2點到5點。林智堅說，市府打造分流、效率、貼心的環境，民眾僅需「8+15」分鐘就可完成接種，報到至接種平均8分鐘，再15分鐘觀察時間就可離場，提供舒適有效率的服務。

新竹市政府也提醒，中央流行疫情指揮中心已宣布，勞工接種疫苗當日至隔日24小時內，可申請疫苗接種假，事後並檢具疫苗接種卡，雇主應給假且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金。關於疫苗假薪資，因不可歸責於雇主，勞資雙方自行協商約定。