快訊

為女兒坐經濟艙抱不平生波 戴資穎爸：期盼為國爭光不再回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受烟花颱風影響 鄭文燦：桃市第3輪預約施打將延至7月25日

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明周五六預約施打疫苗會量避開颱風。記者曾增勳／翻攝
桃園市長鄭文燦說明周五六預約施打疫苗會量避開颱風。記者曾增勳／翻攝

桃園市今天進行第二輪預約登記疫苗接種，總共預約1萬8708人、接種人數1萬8330人，接種率約98%，市長鄭文燦今天下午表示，桃園未來4周都是AZ疫苗，民眾熟悉預約系統，預約人數不斷上升，至下午2時，桃園第3輪疫苗預約意願登記AZ及AZ、莫德納2類達51萬3661 人，超過莫德納的40萬4143人，明天起發送簡訊，收到簡訊者可自明天上午10時到22日中午12時止預約施打。

桃園市府第3輪疫苗接種，原本預定從23日至28日預約接種，包括桃園巨蛋，增加林口體育場、陸軍專科學校共3個大型接種站及33個社區接種站施打，一周可接種達15萬8000人。鄭文燦表示，受到烟花颱風可能會轉為陸上颱風警報，周五（23日）、周六（24日）可能會有颱風將會盡量避開， 第三輪預約施打日期，預定延至於7月25日至29日接種，確保民眾接種安全，最後接種日將以健保系統的日期為準。

新冠疫苗 桃園 烟花颱風

延伸閱讀

7月26日是否降級解封 鄭文燦：看確診個案可控

餐飲業疫情營收慘兮兮 鄭文燦：政院振興紓困應會納入

桃園連3年新人結婚下降 鄭文燦：與少子化有關係

桃園市境外確診個案 接種2劑科興疫苗仍染疫

相關新聞

受烟花颱風影響 鄭文燦：桃市第3輪預約施打將延至7月25日

桃園市今天進行第二輪預約登記疫苗接種，總共預約1萬8708人、接種人數1萬8330人，接種率約98%，市長鄭文燦今天下午...

桃園連3年新人結婚下降 鄭文燦：與少子化有關係

疫情三級警戒以來，許多新人婚期、婚宴延後或取消，讓人擔心結婚下降、少子化嚴重，桃園市長鄭文燦今天下午表示，比較桃園108...

竹縣民眾寫明信片鼓勵醫護 企業捐資訊設備助線上教學

受疫情影響，防疫已是長期抗戰，熱心企業及民眾紛紛捐贈物資，用實際行動支持第一線防疫人員，新竹縣竹東鎮民黃翠文發起「美善的...

桃園放寬歇業補助資格 非自願離職者可領1萬元

三級警戒已持續逾2個月，不少行業生意慘淡收店致員工非自願性離職，桃園市勞動局今宣布擴大「關廠歇業或重大勞資爭議生活補助金...

桃園壽山巖觀音寺7/28成道廟會 寺方擲筊請示停辦

桃園市龜山區279年歷史的內政部三級古蹟壽山巖觀音寺，每年農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，寺方都舉辦桃園觀音菩薩文化...

苗栗縣市區道路考評倒數最後一名 議員要求改善

中央對苗栗縣市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，道路及街廓養護等數項評比倒數最後一名，縣政府工務處長古明弘今天答覆縣議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。