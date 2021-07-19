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受烟花颱風影響 鄭文燦：桃市第3輪預約施打將延至7月25日
桃園市今天進行第二輪預約登記疫苗接種，總共預約1萬8708人、接種人數1萬8330人，接種率約98%，市長鄭文燦今天下午表示，桃園未來4周都是AZ疫苗，民眾熟悉預約系統，預約人數不斷上升，至下午2時，桃園第3輪疫苗預約意願登記AZ及AZ、莫德納2類達51萬3661 人，超過莫德納的40萬4143人，明天起發送簡訊，收到簡訊者可自明天上午10時到22日中午12時止預約施打。
桃園市府第3輪疫苗接種，原本預定從23日至28日預約接種，包括桃園巨蛋，增加林口體育場、陸軍專科學校共3個大型接種站及33個社區接種站施打，一周可接種達15萬8000人。鄭文燦表示，受到烟花颱風可能會轉為陸上颱風警報，周五（23日）、周六（24日）可能會有颱風將會盡量避開， 第三輪預約施打日期，預定延至於7月25日至29日接種，確保民眾接種安全，最後接種日將以健保系統的日期為準。
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