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桃園連3年新人結婚下降 鄭文燦：與少子化有關係

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦說明連3年結婚對數下降，認為與疫情無關。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明連3年結婚對數下降，認為與疫情無關。圖／市政府提供

疫情三級警戒以來，許多新人婚期、婚宴延後或取消，讓人擔心結婚下降、少子化嚴重，桃園市長鄭文燦今天下午表示，比較桃園108年至今年連續3年，結婚都有下趨勢，看不出來是因為疫情而減少，而與少子化有關係。

鄭文燦表示，比較108年、109年、110年的1至6月，桃園結婚對數分別是7102對、6525對及5929對，去年上半年減少8.1%、今年上半年減少9.1%，但是前年（108年）並沒有疫情影響，結婚對數連續3年下降，看不出來因疫情而減少。

他表示，目前桃園確實結婚對數往下降趨勢，這與少子化有關係，他呼籲年輕朋友結婚生子、成家立業，政府會提供更多誘因，更多的支持，減少年輕人照顧和經濟負擔，桃園是台灣六都生育率第一，市府也推出很多年輕家庭照顧政策，出生率沒有因為疫情明顯下降，鼓勵年輕朋友在疫情中珍惜家庭。

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