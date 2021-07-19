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涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

竹縣民眾寫明信片鼓勵醫護 企業捐資訊設備助線上教學

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮民黃翠文發起，民間自發推動的「美善的力量」系列活動，分送「好馨情防疫明信片」1500套給新竹台大分院各院區和榮總新竹分院。圖／主辦單位提供
新竹縣竹東鎮民黃翠文發起，民間自發推動的「美善的力量」系列活動，分送「好馨情防疫明信片」1500套給新竹台大分院各院區和榮總新竹分院。圖／主辦單位提供

受疫情影響，防疫已是長期抗戰，熱心企業及民眾紛紛捐贈物資，用實際行動支持第一線防疫人員，新竹縣竹東鎮民黃翠文發起「美善的力量」系列活動，分送「好馨情防疫明信片」1500套給新竹台大分院各院區及榮總新竹分院；考量學校改為線上學習，光磊醫療公益基金及愛比科技公司今天也捐贈電腦及視訊攝影機給新竹縣教育研究發展暨網路中心，希望協助充實線上教學能量。

由竹東鎮民黃翠文發起、民間自發推動的「美善的力量」系列活動，除陸續分送「好馨情防疫明信片」給醫院，同時也結合竹東郵局，16日起在郵局設立明信片的留言服務平台，邀請民眾寫下對防疫醫護人員的感謝和鼓勵，再透過郵差送達，首日即獲得超過百人嚮應，預計到月底將送出2000張。

黃翠文表示，這次設計的「好馨情防疫明信片」，獲得20多名志工及店家、社團響應，拍攝竹東小農流著汗水種植農作物，精選10張照片各印製1500張，總共1500套，希望藉由活動引發民眾對於醫護人員的尊重與關懷，以人文藝術方式，為醫護人員加油打氣。

光磊醫療公益基金會則透過新竹縣議員吳旭智協助媒合，捐贈25部電腦設備給教網中心，愛比科技公司也透過新竹縣家長協會理事長葉信輝幫忙，捐贈20組視訊教學攝影機。

教網中心指出，全新電腦設備將提供線上學習等用途，視訊教學攝影機可支援遠距教學等，設備將由教網中心視資源分配狀況統籌分配，也將持續強化遠距教學和線上課程內容，並讓老師精進遠距教學專業知能，當線上教學可能成為常態，老師們也能妥善規畫教學內容，提高學生學習成效。

「美善的力量」系列活動也結合竹東郵局，邀請民眾寫下對防疫醫護人員的感謝和鼓勵，再透過郵差送達。圖／主辦單位提供
「美善的力量」系列活動也結合竹東郵局，邀請民眾寫下對防疫醫護人員的感謝和鼓勵，再透過郵差送達。圖／主辦單位提供
光磊醫療公益基金及愛比科技公司今天也捐贈電腦及視訊攝影機給新竹縣教育研究發展暨網路中心，希望協助充實線上教學能量。圖／新竹縣政府提供
光磊醫療公益基金及愛比科技公司今天也捐贈電腦及視訊攝影機給新竹縣教育研究發展暨網路中心，希望協助充實線上教學能量。圖／新竹縣政府提供

新竹 遠距教學 醫護人員

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