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桃園放寬歇業補助資格 非自願離職者可領1萬元

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

三級警戒已持續逾2個月，不少行業生意慘淡收店致員工非自願性離職桃園市勞動局今宣布擴大「關廠歇業或重大勞資爭議生活補助金」補助資格，只要是受疫情影響離職，且因故無法領取失業給付、生活陷入困境者，可領1萬元補助金。

桃園市勞動局指出，本次擴大補助對象為：受疫情影響、與雇主發生勞動契約終止爭議，且因故無法領取失業給付，致生活性入困境之勞工，經本局審查認定，每人發給1萬元補助，以領取1次為限。

勞動局表示，部分勞工因雇主未投保就業保險，或離職退保當日前3年內保險年資合計未滿1年以上，無法領取失業給付，本次放寬「關廠歇業或重大勞資爭議生活補助金」，不再限制只有關廠歇業、或達50人以上勞資爭議，只要一人有終止契約爭議，經勞動局調解後，就可申請。

勞動局指出，有領失業給付或工資墊償的勞工無法申請，可先確認自己是否符合相關補助資格，如有需要之民眾可至桃園市政府入口網「桃園網路e指通」下載申請表格。

桃園市勞動局放寬「關廠歇業或重大勞資爭議生活補助金」申請資格，非自願性離職且無法領取失業給付者，經調解申請可領1萬元。圖／勞動局提供
桃園市勞動局放寬「關廠歇業或重大勞資爭議生活補助金」申請資格，非自願性離職且無法領取失業給付者，經調解申請可領1萬元。圖／勞動局提供

桃園 失業 離職

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