桃園放寬歇業補助資格 非自願離職者可領1萬元

三級警戒已持續逾2個月，不少行業生意慘淡收店致員工非自願性離職，桃園市勞動局今宣布擴大「關廠歇業或重大勞資爭議生活補助金」補助資格，只要是受疫情影響離職，且因故無法領取失業給付、生活陷入困境者，可領1萬元補助金。

桃園市勞動局指出，本次擴大補助對象為：受疫情影響、與雇主發生勞動契約終止爭議，且因故無法領取失業給付，致生活性入困境之勞工，經本局審查認定，每人發給1萬元補助，以領取1次為限。

勞動局表示，部分勞工因雇主未投保就業保險，或離職退保當日前3年內保險年資合計未滿1年以上，無法領取失業給付，本次放寬「關廠歇業或重大勞資爭議生活補助金」，不再限制只有關廠歇業、或達50人以上勞資爭議，只要一人有終止契約爭議，經勞動局調解後，就可申請。