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桃園壽山巖觀音寺7/28成道廟會 寺方擲筊請示停辦

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龜山區壽山巖觀音寺農曆6月19日（7月28日）觀世音菩薩成道紀念日，今年疫情影響停辦。記者曾增勳／攝影
桃園市龜山區壽山巖觀音寺農曆6月19日（7月28日）觀世音菩薩成道紀念日，今年疫情影響停辦。記者曾增勳／攝影

桃園市龜山區279年歷史的內政部三級古蹟壽山巖觀音寺，每年農曆6月19日觀世音菩薩成道紀念日，寺方都舉辦桃園觀音菩薩文化節系列活動，寺方今天表示，受三級警戒影響，這項傳統活動，經向觀音菩薩擲筊請示，決定今年全面停辦系列活動，僅保留誦經祈福儀式。

壽山巖觀音寺表示，農曆6月19日為觀世音菩薩成道紀念日，往年該寺都會舉辦桃園觀音菩薩文化節系列活動，包括天貺節補半年運、舞龍比賽、觀音之夜晚會、背菩薩祈福、誦經祈福法會，連續2兩天舉辦踩街遶境活動，每年吸引10餘萬信眾參與非常熱鬧。

壽山巖觀音寺董事長林正峰表示，今年7月28日觀音菩薩成道紀念日活動，面臨26日三級警戒能否解封期間，考慮信眾健康，寺方擲筊請示觀音佛祖是否舉辦，菩薩連續3次聖筊指示停辦，寺方決定遵照菩薩決定，保留辦理誦經祈福儀式，其餘全國舞龍公開賽、遶境、踩街護駕回娘家、百人誦經、揹菩薩活動均全面停辦。

桃園 遶境 三級警戒

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