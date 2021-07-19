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苗栗縣市區道路考評倒數最後一名 議員要求改善

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
中央對苗栗縣市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，數項評比倒數最後一名，議員徐筱菁質詢要求改善。記者范榮達／攝影
中央對苗栗縣市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，數項評比倒數最後一名，議員徐筱菁質詢要求改善。記者范榮達／攝影

中央對苗栗縣市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評，道路及街廓養護等數項評比倒數最後一名，縣政府工務處長古明弘今天答覆縣議員徐筱菁質詢，表示將檢討改進，因市區道路屬公所權責，縣府將會與18鄉鎮公所一起努力。

縣議會定期會今天總質詢議程，徐筱菁公布去年市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評成績，指出苗栗縣在道路養護評比最後一名，其中平坦度項目其他縣市都優等，唯獨苗栗縣乙等；街廓道路養護苗栗縣唯一乙等最後一名，其中暢行性、使用性項目丙等；另在停車規畫與管理也是唯一考評丙等縣市。

古明弘說，市區道路是鄉鎮市公所權責，縣府也有督考公所，其中大湖鄉、苑裡鎮公所考列丙等，已函請公所懲處相關人員，此外，縣府針對缺失，也有編列100萬元補助公所，改善人行道及無障礙，但效果有限，縣府會檢討改進，與公所一起努力。

徐筱菁並質詢騎樓私人土地停車，卻遭檢舉達人檢舉違規停車，引起部分民怨，建議研擬管理自治條例放寬部分騎樓地停車，古明弘、縣警局長周煥興都表達依法行政立場，騎樓視同人行道，如果違規停車事證明確，沒有不罰的道理。

古明弘指出，騎樓停車「禁止是原則，開放是例外」，工務處將會主導，會同工商發展處、警察局及公所整合研商，檢討人口稠密或商業區騎樓，研擬自治條例規範。

另，縣議員孫素娥關心苗栗市、公館鄉重要地標新東大橋LED燈不亮問題，她希望縣長徐耀昌在卸任前，可以重新點燈，開車在國道1號只要看到新東大橋，就知道苗栗到了，徐耀昌答覆表示，縣府提計畫爭取客委會補助1800萬元，自籌600萬元辦理，希望新東大橋盡快亮化。

苗栗縣重要地標新東大橋LED熄燈多時，縣議員孫素娥爭取再度點燈亮化。圖／本報資料照片
苗栗縣重要地標新東大橋LED熄燈多時，縣議員孫素娥爭取再度點燈亮化。圖／本報資料照片

人行道 苗栗縣 徐耀昌

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