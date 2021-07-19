桃園清水坑溪整治增步道親水 遊客漫步覓心型石增樂趣

桃園市府水務局近年整治龍潭區清水坑溪具成效，提供民眾健身、親水，還原河川原貌，水務局今天上午表示，整合龍潭清水坑溪及沿岸設施，加強溪岸保護，增設人行步道、親水設施，由三坑老街沿線步道與三坑自然生態公園、大坪紅橋串聯，到清水坑溪，增加民眾親近大自然去處。

清水坑溪又稱為打鐵坑溪，源自龍潭區石門山西側，向北流至打鐵坑，途經大平、三坑，最後在三坑自然生態公園附近注入大漢溪，該溪流從源頭到大平紅橋，沿線青山、田野風光，保有昔日農村景觀，水務局與水保局台北分局跨域整治清水坑溪，經由野溪治理、災害防治觀念，串聯附近景點，增加民眾休憩去處、建立水土保持觀念。

水務局長劉振宇表示，清水坑步道工程最大亮點在於塊石步道，減少使用水泥，讓雨水可以自然滲透到地底透水、保水，尤其塊石步道中隱藏著「心形石」，民眾在步道健行散步，可嘗試找找看，增加遊憩興致。